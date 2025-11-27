Từ sinh viên Du lịch Huế đến Á hậu 1 Hoa hậu du lịch Dân tộc Việt Nam 2025

SVO - Trần Thụy Thúy Tiên (sinh năm 2005) sinh ra và lớn lên tại mảnh đất cố đô Huế mộng mơ, đã xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025. Không chỉ là một danh hiệu sắc đẹp, đây còn là bước ngoặt để Thúy Tiên hiện thực hóa khát vọng quảng bá du lịch Huế và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Thúy Tiên chia sẻ, tuổi thơ của cô gắn liền với những âm thanh và hình ảnh đặc trưng của Huế: tiếng chuông chùa Thiên Mụ ngân nga, dòng Hương Giang lững lờ trôi, và giọng nói ngọt ngào của người dân xứ Huế. Tất cả đã bồi đắp nên một cô gái dịu dàng nhưng kiên cường, luôn ấp ủ mong muốn cống hiến cho quê hương.

Hiện tại, Thúy Tiên là sinh viên của trường Cao đẳng Du lịch Huế. Với cô, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 không chỉ là một sân chơi nhan sắc, mà còn là cơ hội để một sinh viên du lịch được thể hiện kiến thức, sự tự tin và tinh thần trách nhiệm đối với quê hương.

Thúy Tiên thổ lộ: “Khoảnh khắc được xướng tên với ngôi vị Á hậu 1, mình thật sự vỡ òa trong hạnh phúc. Đó là cảm xúc của một hành trình được ghi nhận – từ những nỗ lực rèn luyện hình thể, tri thức, bản lĩnh sân khấu cho đến sự yêu thương ủng hộ của gia đình, thầy cô và bạn bè. Nhưng trên tất cả, mình cảm thấy biết ơn – vì danh hiệu này là trách nhiệm để mình cố gắng nhiều hơn nữa”.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Thúy Tiên tại cuộc thi, là khi cô hoàn thành phần thi hát về Huế - kể danh lam thắng cảnh qua lời bài hát. Đây là phần thi mà cô được sống trọn vẹn với con người mình – một sinh viên ngành du lịch kể câu chuyện về văn hóa Việt Nam.

Thúy Tiên khẳng định, những kiến thức và kỹ năng được trang bị tại trường học đã đóng vai trò quan trọng trong thành công của cô tại cuộc thi và trong vai trò Á hậu. Cụ thể, trường học đã cung cấp cho cô những nền tảng vững chắc như: Kỹ năng thuyết minh du lịch - Giúp cô tự tin trên sân khấu, diễn đạt mạch lạc và truyền cảm). Kiến thức văn hóa, lịch sử - Giúp cô hiểu sâu về bản sắc dân tộc để chia sẻ đúng và hay. Kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong môi trường du lịch - Hỗ trợ cô rất nhiều trong phần thi ứng xử và các hoạt động sau khi đăng quang. Tinh thần phục vụ, chuẩn mực, chuyên nghiệp: Được nhà trường luôn nhấn mạnh và thấm nhuần trong Tiên qua quá trình học tập.

Khi được hỏi về biểu tượng của Huế, Thúy Tiên không ngần ngại chia sẻ về dòng sông Hương. Đối với cô, sông Hương là linh hồn của Huế. Thúy Tiên hình dung về dòng sông một cách đầy thi vị: "Dòng sông ấy như dải lụa mềm vắt ngang thành phố, nơi bao nhiêu thế hệ người Huế đã gửi gắm nỗi niềm, thơ ca và cả những khát vọng bình yên. Mỗi buổi chiều buông, khi ánh hoàng hôn nhuộm hồng mặt nước, ta thấy Huế hiện lên dịu dàng đến nao lòng".

Thúy Tiên tin rằng thế hệ trẻ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc: "Mình tin thế hệ trẻ là những người kể chuyện mới của văn hóa dân tộc. Sinh viên du lịch không chỉ đưa du khách đi tham quan mà còn là người lan tỏa bản sắc, giữ gìn những điều đẹp đẽ của quá khứ bằng hơi thở hiện đại".

Cô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập và hành động: "Cần học thật chắc – làm thật tử tế – và sống như những đại sứ nhỏ bé của Việt Nam".

Với danh hiệu Á hậu 1, Thúy Tiên ấp ủ những dự án cộng đồng nhằm quảng bá du lịch Huế và du lịch dân tộc. Cô mong muốn triển khai 3 hướng dự án chính:

“Học du lịch từ bản sắc”: Chuỗi workshop chia sẻ kiến thức văn hóa – lịch sử cho học sinh, sinh viên Huế. Dự án này nhằm trang bị cho thế hệ trẻ những hiểu biết sâu sắc về văn hóa địa phương, từ đó khơi dậy niềm tự hào và ý thức bảo tồn di sản.

Dự án quảng bá điểm đến Huế bằng công nghệ: Sử dụng video ngắn, nội dung tương tác trên mạng xã hội để thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Thúy Tiên nhận thấy tiềm năng to lớn của công nghệ trong việc lan tỏa hình ảnh Huế đến với du khách trong và ngoài nước.

Hành trình nhân ái tại các làng dân tộc thiểu số: Hỗ trợ bà con phát triển du lịch cộng đồng bền vững. Dự án này thể hiện sự quan tâm của Thúy Tiên đến việc bảo tồn văn hóa và nâng cao đời sống của các cộng đồng dân tộc thiểu số.

Qua đây, Thúy Tiên cũng muốn gửi gắm một thông điệp đầy cảm hứng đến những người trẻ: "Dù bạn đến từ đâu, xuất phát điểm thế nào, chỉ cần bạn có ước mơ và dám bước ra khỏi vùng an toàn, bạn đã chạm một nửa giấc mơ rồi. Hãy tin vào giá trị của bản thân, và hãy để trái tim mình dẫn đường".

Cô cũng khẳng định, dù Huế là một vùng đất hiền hòa, thầm lặng, nhưng con gái Huế chưa bao giờ thiếu bản lĩnh. "Tiên là minh chứng rằng, một cô gái bình dị cũng có thể bước lên sân khấu lớn, khi cô ấy đủ yêu, đủ tin và đủ nỗ lực".

Sau đăng quang, Á hậu 1 Trần Thụy Thúy Tiên chia sẻ cô mong muốn dùng hình ảnh của mình để quảng bá du lịch văn hoá, đặc biệt là những giá trị đặc trưng của Huế – vùng đất gắn bó sâu sắc với cô, và vùng đất Mộc Châu thân yêu khi cô tham gia cuộc thi, trải nghiệm các hoạt động văn hoá du lịch dân tộc tại nơi đây.

Bên cạnh đó, Thúy Tiên bày tỏ sẽ tiếp tục theo đuổi các hoạt động cộng đồng, hỗ trợ trẻ em khó khăn và tham gia các chương trình phục hồi đời sống sau thiên tai tại miền Trung.

(Ảnh: NVCC)