Từ ngày 15/12, mức phạt mới về thẻ Căn cước có thể lên tới cả chục triệu đồng

LINH LÊ

HHTO - Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực với nhiều quy định mới về việc sử dụng thẻ Căn cước công dân, căn cước điện tử và giấy chứng nhận căn cước. So với trước đây, một số mức phạt tăng lên đáng kể.

Phạt cảnh cáo hoặc từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng: Đây là nhóm vi phạm phổ biến nhất. Người dân có thể bị phạt nếu không xuất trình thẻ Căn cước khi được yêu cầu kiểm tra. Ngoài ra, làm sai quy trình khi đi cấp, đổi, cấp lại thẻ hoặc không nộp lại thẻ theo yêu cầu của cơ quan chức năng cũng thuộc nhóm này.

Phạt từ 2 - 4 triệu đồng: Mức phạt này rơi vào những hành vi làm ảnh hưởng đến tính hợp pháp của thẻ như sử dụng thẻ của người khác, tẩy xóa hoặc sửa thông tin, làm hỏng thẻ hoặc không nộp lại thẻ khi thuộc diện phải nộp lại.

Phạt từ 4 - 8 triệu đồng: Nếu cố tình khai báo sai sự thật, dùng thông tin giả hoặc cung cấp giấy tờ không đúng để được cấp thẻ căn cước, người vi phạm sẽ bị áp dụng mức phạt này. Đây là nhóm hành vi liên quan đến việc gian dối ngay trong quá trình làm thẻ.

the-can-cuoc-2043-9233.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Phạt từ 8 - 10 triệu đồng: Đây là mức phạt cao nhất trong Nghị định 282 đối với các vi phạm về căn cước. Bao gồm việc sử dụng thẻ giả, dùng thẻ đã hết giá trị vào mục đích trái pháp luật, cầm cố thẻ căn cước hoặc cho thuê - thuê thẻ căn cước.

Tổ chức vi phạm bị phạt gấp đôi: Các mức phạt trên áp dụng cho cá nhân. Nếu là tổ chức vi phạm, số tiền phạt sẽ tăng gấp đôi. Bên cạnh đó, người vi phạm có thể bị tịch thu giấy tờ liên quan hoặc buộc nộp lại những lợi ích có được từ hành vi sai phạm.

Quy định mới - Cẩn thận để tránh rắc rối

Nghị định 282 đặt ra mức phạt cao hơn nhằm hạn chế việc lạm dụng, mua bán, cho thuê hay sử dụng sai mục đích thẻ căn cước - những hành vi ngày càng phức tạp trong thời gian gần đây. Người dân cần chú ý hơn khi mang theo, sử dụng và làm thủ tục liên quan đến thẻ căn cước để tránh vi phạm không đáng có.

ok.jpg
LINH LÊ
Theo Luật Việt Nam
#thẻ căn cước #phạt hành chính #Nghị định 282/2025 #căn cước điện tử #quy định mới #pháp luật

