Tủ lạnh, máy giặt, tủ đông của Điện lạnh Hòa Phát hút khách mùa Tết

Nhu cầu trữ thực phẩm và giặt giũ tăng cao trong những ngày cận Tết khiến nhiều gia đình quyết định nâng cấp thiết bị gia dụng. Các dòng tủ lạnh Side by Side, Multi Door và máy giặt dung tích lớn từ Điện lạnh Hòa Phát trở thành lựa chọn phổ biến nhờ đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng và mức giá hợp lý.

Nhiều lựa chọn tủ lạnh cao cấp Hòa Phát

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu trữ thực phẩm và giặt giũ tăng mạnh khiến các thiết bị trong gia đình phải vận hành với tần suất cao hơn thường ngày.

Khi tần suất sử dụng tăng lên, những hạn chế về dung tích và hiệu suất của các thiết bị cũ dần bộc lộ. Với các gia đình đông người, tủ lạnh dung tích nhỏ nhanh chóng trở nên quá tải trong giai đoạn chuẩn bị Tết.

Anh Quang Huy (ở Hưng Yên) cho biết, đã cân nhắc đổi sang tủ lạnh dung tích lớn nhưng chỉ quyết định mua khi tìm được sản phẩm phù hợp tài chính gia đình.

Các dòng tủ lạnh Funiki Side by Side và Multi Door dung tích lớn lên kệ với mức giá "dễ chịu", giúp nhiều gia đình mạnh dạn nâng cấp tủ lạnh mùa mua sắm cuối năm.

“Nhà tôi đông người, cứ mỗi dịp Tết là đồ ăn chật kín tủ, tủ cũ thường xuyên quá tải. Đến khi thấy Hòa Phát ra mắt dòng tủ lạnh Funiki Side by Side, tôi quyết định lựa chọn vì đáp ứng đúng nhu cầu trữ đồ của gia đình”, anh Huy chia sẻ.

Đặc biệt, tủ lạnh Funiki Side by Side và Multi Door được trang bị công nghệ Double Inverter đồng thời trên cả máy nén và quạt gió. Nhờ đó, tủ lạnh có thể tự điều chỉnh tốc độ hoạt động theo nhu cầu làm lạnh thực tế, giúp tiết kiệm điện năng tối ưu mà vẫn duy trì hiệu suất ổn định.

Trong những ngày Tết, khi tủ lạnh phải bảo quản đồng thời nhiều loại thực phẩm từ thịt cá tươi sống, rau củ đến đồ chế biến sẵn, hệ thống làm lạnh đa chiều Multi Air Flow phân bổ khí lạnh đồng đều giữa các ngăn, giúp bảo quản thực phẩm tươi ngon lâu hơn, giữ trọn hương vị, độ ẩm và dưỡng chất trong thời gian dài.

Với gia đình chưa có nhu cầu đổi sang tủ lạnh dung tích lớn nhưng muốn mở rộng khả năng trữ đông trong dịp cao điểm, tủ đông mini Hòa Phát HPF AN666 được xem là lựa chọn bổ trợ nhằm giảm tải cho tủ lạnh chính. Dung tích 66 lít cùng thiết kế nhỏ gọn giúp thiết bị đáp ứng nhu cầu trữ thêm thực phẩm mà không phát sinh nhiều chi phí đầu tư hay áp lực về không gian bài trí.

Điểm cộng của tủ là khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ đông và mát, giúp người dùng không còn lo lắng vấn đề trữ thực phẩm quanh năm.

“Tết tôi dùng chế độ đông để trữ thịt cá, đồ đông lạnh. Còn ngày thường tôi chuyển sang chế độ mát để trữ rau củ đi chợ theo tuần. Tủ nhỏ đặt rất gọn trong bếp”, chị Lan (ở Thanh Hóa) chia sẻ.

Tủ nhỏ gọn nhưng cấp đông nhanh nhờ công nghệ Fast Freeze, giúp trữ đông chủ động trong những ngày cao điểm cận Tết.

Máy giặt Hòa Phát vừa bền vừa tiết kiệm năng lượng

Song song với nhu cầu bảo quản thực phẩm, nhu cầu giặt giũ tăng cao dịp Tết cũng thúc đẩy người tiêu dùng tìm đến các mẫu máy giặt mới. Với các hộ đông thành viên, các dòng sản phẩm máy giặt Funiki 12,5kg cửa trước và cửa trên là những lựa chọn tối ưu. Trong đó, máy giặt cửa trên Funiki Inverter HWM TDD8125ABG được lựa chọn nhiều vì có thể tải được lượng đồ giặt lớn.

"Vợ tôi mới sinh được mấy tháng, do nhà có thêm em bé nên khối lượng giặt giũ tăng hẳn. Có thưởng Tết, tôi mua máy giặt cửa trên Funiki 12,5kg, vì nhà đã quen dùng đồ của Hòa Phát, vừa bền vừa tiết kiệm điện. Máy giặt được mẻ lớn, chăn màn, quần áo mùa đông của cả nhà cho vào một lượt là xong. Tết có thêm thời gian bên vợ con, không phải lo nhiều việc giặt giũ”, anh Mạnh Hưng (ở Ninh Bình) kể.

Bên cạnh đó, chiếc máy giặt mang thương hiệu Funiki tới từ Điện lạnh Hòa Phát còn được trang bị các tính năng hỗ trợ rút ngắn thời gian giặt trong những ngày cao điểm. Chế độ One Touch cho phép máy tự động nhận diện lượng quần áo và cài đặt mức nước, thời gian và tốc độ quay chỉ với một nút bấm. Kết hợp cùng chế độ giặt nhanh TurboW, máy rút ngắn đáng kể thời gian giặt, đáp ứng nhịp sống bận rộn dịp cuối năm.

Máy giặt Funiki dung tích lớn đáp ứng nhu cầu giặt giũ tăng cao dịp cuối năm cho các gia đình.

Càng gần Tết, nhịp sinh hoạt trong mỗi gia đình càng tất bật: thực phẩm cần trữ nhiều hơn, quần áo giặt giũ cũng tăng lên rõ rệt. Thay vì mua sắm dàn trải, nhiều gia đình lựa chọn các combo (gói) gia dụng phù hợp để giải quyết gọn gàng những việc thiết yếu, giảm bớt lo toan trong những ngày cao điểm.

Với các thiết bị Điện lạnh Hòa Phát, việc chuẩn bị đón Tết trở nên đơn giản hơn khi sản phẩm được thiết kế đúng nhu cầu sử dụng, vận hành ổn định và đi kèm những phần quà tặng thiết thực. Khi mua tủ lạnh Funiki, khách hàng được tặng chảo chống dính Funiki, còn khi mua máy giặt Funiki sẽ nhận thêm nước giặt.

Khi mua tủ đông dưới 400L, khách hàng sẽ nhận được nồi chống dính đa năng Elmich hoặc Funiki. Chương trình ưu đãi "Quà tặng ưng ý - Đón Tết ấm no” được áp dụng từ nay đến hết ngày 15/2, để việc sắm sửa cuối năm trở nên nhẹ nhàng và rộn ràng hơn.