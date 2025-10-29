Tập đoàn Hòa Phát hoàn thành 78% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng

Quý 3/2025, Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận 36.794 tỷ đồng doanh thu và 4.012 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng tăng 7% và 33% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 9 tháng, Tập đoàn đạt doanh thu 111.031 tỷ đồng, tăng 5% và lợi nhuận sau thuế là 11.626 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Toàn bộ dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 tại tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành.

Năm 2025, Hòa Phát đặt kế hoạch kinh doanh 170.000 tỷ đồng doanh thu và 15.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả trên, Tập đoàn đã hoàn thành tương ứng 65% doanh thu và 78% lợi nhuận sau thuế sau 9 tháng. Nhóm thép và các sản phẩm liên quan đóng góp chính vào kết quả kinh doanh với 93% doanh thu và 83% lợi nhuận sau thuế.

Quý 3/2025, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 2,8 triệu tấn thép thô, tăng 14% so với quý 2 và tăng 35% so với cùng kỳ 2024. Sản lượng bán hàng thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 2,5 triệu tấn, giảm 4% so với quý trước và tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 9 tháng 2025, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 7,9 triệu tấn thép thô, tăng 23% so với 9 tháng đầu năm 2024. Bán hàng HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 7,4 triệu tấn, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Hòa Phát tập trung phát triển các dòng sản phẩm thép chất lượng cao phục vụ các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, sản xuất ô tô, đóng tàu, dầu khí, đồ gia dụng, kết cấu thép, năng lượng. Tập đoàn cũng đang quyết liệt triển khai dự án Nhà máy sản xuất thép ray và thép hình tại Dung Quất theo đúng kế hoạch. Dự kiến nhà máy sẽ ra sản phẩm thép ray vào năm 2027, phục vụ các dự án đường sắt trọng điểm của Việt Nam và xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Tập đoàn Hòa Phát là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á, tương đương Top 30 Doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới. Từ năm 2026, năng lực sản xuất thép của Hòa Phát đạt 16 triệu tấn/năm, chủ yếu là thép HRC, thép chất lượng cao, góp phần đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.