Chợ 'Xuân Đoàn Kết' đông nghịt khách mua sắm

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, các không gian quảng bá sản phẩm tiêu biểu, đặc sản và OCOP với chủ đề “Xuân Đoàn Kết” tổ chức tại Quang Minh, Phúc Lộc và Thạch Thất trở thành điểm đến sôi động của người dân Thủ đô và vùng lân cận.

Trong 5 ngày, từ 9 đến 13/2 (22 - 26 tháng Chạp), chuỗi hội chợ thu hút hàng trăm nghìn lượt khách tham quan, mua sắm, góp phần làm nóng không khí chuẩn bị đón năm mới.

Với quy mô hơn 300 gian hàng bố trí đồng bộ tại ba địa điểm, hội chợ mang đến không gian mua sắm Tết đa dạng, phong phú. Từ sáng đến tối, dòng người tấp nập dạo chợ xuân, chọn mua những mặt hàng thiết yếu cho gia đình. Nổi bật là các loại nông sản, thực phẩm truyền thống phục vụ mâm cỗ Tết như chuối xanh, bưởi, cam, quýt, gạo nếp, đỗ xanh, miến, mộc nhĩ, nấm hương… Bên cạnh đó là bánh mứt, hạt khô, kẹo, rượu bia – nước giải khát với mẫu mã phong phú, giá cả phù hợp. Nhiều gian hàng giỏ quà Tết được thiết kế đẹp mắt, đáp ứng nhu cầu biếu tặng dịp cuối năm.

Đặc biệt, các sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ và đặc sản vùng miền tiếp tục thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng nhờ chất lượng và nguồn gốc rõ ràng. Việc tổ chức hội chợ ngay tại địa phương giúp người dân thuận tiện mua sắm, giảm áp lực cho khu vực trung tâm, đồng thời góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất mở rộng thị trường trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Các không gian quảng bá sản phẩm tiêu biểu, đặc sản, OCOP tại Quang Minh – Phúc Lộc – Thạch Thất đang thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm.

Không chỉ là điểm mua sắm, hội chợ xuân năm nay còn ghi dấu ấn bằng các hoạt động văn hóa – nghệ thuật, đặc biệt tại xã Phúc Lộc. Những tiết mục hát múa, dân ca, nhảy hiện đại và giao lưu văn nghệ quần chúng tạo nên không khí vui tươi, ấm áp. Không gian văn hóa này trở thành điểm hẹn để người dân gặp gỡ, chia sẻ niềm vui trước thềm năm mới; nhiều gia đình coi đây là điểm đến cuối tuần, vừa mua sắm vừa cho con trẻ trải nghiệm không khí Tết truyền thống.

Tại Quang Minh và Thạch Thất, công tác tổ chức được đảm bảo trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy, góp phần xây dựng hình ảnh hội chợ văn minh, thân thiện. Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Kiều Oanh, năm 2026 là thời điểm Thủ đô cùng cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nên việc đưa hoạt động xúc tiến thương mại về cơ sở có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Kiều Oanh cho biết, Tết Bính Ngọ 2026 là năm đầu tiên Thủ đô cùng cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc tổ chức các không gian xúc tiến thương mại, mua sắm Tết tại cơ sở nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân, góp phần để người dân đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Theo bà Kiều Oanh, chuỗi không gian “Xuân Đoàn Kết” không chỉ quảng bá sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương, mà còn thực sự trở thành ngày hội của người dân Thủ đô, tạo tiền đề để Hà Nội tiếp tục gắn kết xúc tiến thương mại với văn hóa – du lịch trong thời gian tới.