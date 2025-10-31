Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Từ 31/10 chính thức bỏ hình thức kỷ luật đuổi học học sinh, thay thế bằng biện pháp nào?

LINH LÊ

HHTO - Thông tư 19 đặt nguyên tắc trong kỷ luật học sinh phải tôn trọng, bao dung, khách quan, không định kiến, bảo đảm quyền được tham gia và lợi ích của học sinh đối với các vấn đề liên quan; bảo đảm phù hợp đặc điểm tâm sinh lý, giới tính, thể chất, hoàn cảnh gia đình, đặc điểm văn hóa vùng miền của từng học sinh.

Hôm nay (31/10), Thông tư 19 Quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh của Bộ GD&ĐT chính thức có hiệu lực.

Thông tư 19 chính thức bỏ tất cả 5 hình thức kỷ luật học sinh của Thông tư 08 đã ban hành từ năm 1988, cách đây 37 năm.

Theo đó, thông tư 19 đặt nguyên tắc trong kỷ luật học sinh phải tôn trọng, bao dung, khách quan, không định kiến, bảo đảm quyền được tham gia và lợi ích của học sinh đối với các vấn đề liên quan; bảo đảm phù hợp đặc điểm tâm sinh lý, giới tính, thể chất, hoàn cảnh gia đình, đặc điểm văn hóa vùng miền của từng học sinh.

Thông tư 19 quy định không sử dụng biện pháp kỷ luật mang tính bạo lực, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của học sinh.

z658663877645799150f74c1f63f161f8268d4b3332318-1746846542740655832496-0-0-1600-2560-crop-1746846784376195280837.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Thông tư 19 quy định hình thức kỷ luật cao nhất là yêu cầu viết bản kiểm điểm, bên cạnh đó là các hình thức nhắc nhở, phê bình. Riêng với học sinh Tiểu học chỉ áp dụng hai hình thức kỷ luật là nhắc nhở, yêu cầu xin lỗi.

Tất cả các hình thức kỷ luật đã được quy định tại Thông tư 08 trước đây đã chính thức được hủy bỏ, bao gồm: Khiển trách trước lớp, khiển trách trước hội đồng kỷ luật nhà trường, cảnh cáo trước toàn trường, đuổi học một tuần lễ và hình thức cao nhất là đuổi học một năm.

Bên cạnh các hình thức kỷ luật, Thông tư 19 cũng quy định về hoạt động hỗ trợ khắc phục hành vi vi phạm cho học sinh như khuyên bảo, động viên, theo dõi, tư vấn, yêu cầu học sinh tham gia công tác xã hội trong nhà trường, phối hợp với gia đình để hỗ trợ học sinh thay đổi nhận thức, điều chỉnh hành vi…

cover.jpg
