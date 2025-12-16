TTAD ghi dấu ấn tại Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025

Ông Nguyễn Lê Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kết Cấu Thép ATAD đã được vinh danh trong Top 30 Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Giải thưởng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh những doanh nhân có đóng góp nổi bật cho sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Ông Nguyễn Lê Anh Tuấn nhận giải Top 30 Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Giải thưởng đồng thời ghi nhận nỗ lực của ATAD trong hơn hai thập kỷ xây dựng năng lực cốt lõi và mở rộng thị trường, trở thành một trong những doanh nghiệp Việt Nam hiếm hoi có khả năng cạnh tranh ở quy mô khu vực trong lĩnh vực kết cấu thép.

Hiện ATAD vận hành hai nhà máy tại Đồng Nai và Long An, tổng công suất 216.000 tấn kết cấu thép/năm, ứng dụng công nghệ hiện đại và mô hình quản trị theo chuẩn quốc tế. Doanh nghiệp sở hữu bộ chứng nhận tích hợp ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của ngành công nghiệp chế tạo.

Dấu ấn của ATAD đã được thể hiện qua hàng loạt dự án quy mô lớn trong và ngoài nước, trải dài tại hơn 60 quốc gia như: Sân bay Quốc tế Long Thành, Metro Số 1 TP.HCM, MRT-7 Philippines, Nhà máy điện Jackson Generation (Hoa Kỳ), cầu vượt Kampala (Uganda), Nhà máy điện Matarbari (Bangladesh), H2 Green Steel (Thụy Điển), Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC), Tổ hợp Hòa Phát Dung Quất, cùng các dự án sân bay Cam Ranh, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Wattay (Lào).

Một trong những lợi thế cạnh tranh cốt lõi của ATAD là chiến lược đầu tư bài bản vào công nghệ và chuẩn hóa vận hành. Doanh nghiệp là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam vận hành nhà máy kết cấu thép đạt chuẩn LEED Gold, áp dụng mô hình Smart Factory và hệ thống quản trị số như SAP ERP, SPM, giúp kiểm soát chất lượng theo thời gian thực và đáp ứng yêu cầu khắt khe của các thị trường phát triển.

ATAD đã triển khai thành công nhiều dự án trọng điểm trong và ngoài nước.

Những nỗ lực này đã giúp ATAD liên tục được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín: Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, Giải Vàng Chất lượng Quốc gia, Top 10 Sao Vàng Đất Việt, HR Asia - Best Places to Work in Asia, và duy trì vị trí ổn định trong bảng xếp hạng VNR500.

Năm 2025, ATAD tiếp tục được ghi nhận tại Manufacturing Asia Awards 2025 tại Singapore, khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp Việt trong đổi mới và phát triển bền vững.

Trong chiến lược dài hạn, ATAD phát triển dựa trên ba trụ cột: con người sáng tạo - công nghệ tiên phong - chiến lược bền vững; đồng thời chú trọng triển khai ESG và các chương trình CSR trong lĩnh vực giáo dục, y tế và cộng đồng.

Việc đại diện ATAD được vinh danh tại Top 30 Giải thưởng Sao Đỏ không chỉ ghi nhận những đóng góp cá nhân của Tổng Giám đốc Nguyễn Lê Anh Tuấn, mà còn là minh chứng cho hành trình nỗ lực của tập thể ATAD trong mục tiêu nâng tầm doanh nghiệp Việt trên chuỗi cung ứng toàn cầu của ngành công nghiệp kết cấu thép.