TT-Huế tuyên dương khen thưởng nhiều gương thanh niên tiêu biểu

Tỉnh Đoàn TT-Huế đã tổ chức hội nghị tổng kết các đề án Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh TT-Huế, Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông cho thanh thiếu niên và đề án Tuổi trẻ TT-Huế chung tay xây dựng nông thôn mới và nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2018 - 2022.

Theo Tỉnh Đoàn TT-Huế, qua 4 năm triển khai thực hiện các đề án thanh niên, mặc dù chịu ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, tuổi trẻ tỉnh TT-Huế đã tập trung thực hiện toàn diện các mục tiêu của từng đề án, với tinh thần xung kích đi đầu, sáng tạo nhiều cách làm hay và bám sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, nên phát huy tốt hiệu quả.

Cụ thể, đề án “Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông cho thanh thiếu niên” đã có 330 đợt tuyên truyền an toàn giao thông thu hút hơn 410.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi và bà con nhân dân tham gia, 55 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho hơn 6.100 cán bộ, đoàn viên, thanh niên... tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động về ý thức chấp hành pháp luật luật về an toàn giao thông trong thanh thiếu niên và người dân.

Đề án “Tuổi trẻ TT-Huế chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị” được triển khai rộng khắp, trở thành phong trào sôi nổi của tuổi trẻ toàn tỉnh, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia.

Tuổi trẻ toàn tỉnh đã thực hiện hơn 15.454 công trình, phần việc thanh niên gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; 146 km “Ánh sáng đường quê” đã được thực hiện, xây dựng 98 nhà nhân ái, trồng mới 295.000 cây xanh các loại.

Đáng chú ý, từ năm 2019 đến nay, tuổi trẻ toàn tỉnh đã chủ trì triển khai thực hiện đề án Ngày chủ nhật Xanh “Hãy hành động để TT-Huế thêm xanh - sạch - sáng”, với sự quyết tâm cao nhất, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ đi đầu tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và xây dựng nếp sống văn minh đô thị tại địa phương, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy TT-Huế Phan Ngọc Thọ biểu dương nỗ lực của tuổi trẻ tỉnh nhà trong quá trình triển khai 3 đề án thời gian qua, với nhiều mô hình, cách làm hay ở cơ sở.

Ông Phan Ngọc Thọ đề nghị, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn cần lưu ý một số vấn đề trọng tâm nhằm tiếp tục giữ vững và phát huy hiệu quả của các đề án trong thời gian tới. Từ đó, góp phần phát triển kinh tế xã hội, chung tay cùng Đảng bộ và nhân dân xây dựng TT-Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Với hai đề án “Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông cho thanh thiếu niên” và “Tuổi trẻ TT-Huế chung tay xây dựng nông thôn mới và nếp sống văn minh đô thị”, phải duy trì và phát huy các điển hình, cách làm sáng tạo nhằm tránh tình trạng hình thức hóa. Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia các phong trào cũng cần được quan tâm, trên cơ sở đó phát huy vai trò hạt nhân lan tỏa của người trẻ đến cộng đồng.

Bên cạnh đó, vấn đề khởi nghiệp của thanh niên cũng cần được tiếp tục quan tâm. Tổ chức Đoàn cần xác định rõ vai trò và nhiệm vụ trong việc hỗ trợ và dẫn dắt người trẻ phát huy tinh thần khởi nghiệp, đặc biệt là gắn với đề án “Cố đô khởi nghiệp” của tỉnh.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn TT-Huế tuyên dương 14 thanh niên có các mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu. Đồng thời, tặng bằng khen cho 18 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án “Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông cho thanh thiếu niên” và 14 tập thể, 11 cá nhân thuộc đề án “Tuổi trẻ TT-Huế chung tay xây dựng nông thôn mới và nếp sống văn minh đô thị”.