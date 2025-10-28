Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TS Đặng Bảo Sơn giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Mở Hà Nội khóa XIII

SVO - Hơn 200 đại biểu sinh viên tiêu biểu đã cùng hòa trong không khí sôi nổi của Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường ĐH Mở Hà Nội khóa XIII, nơi tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ được lan tỏa mạnh mẽ.

Ngày 28/10, Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường ĐH Mở Hà Nội khóa XIII, nhiệm kỳ 2025 – 2028, diễn ra với sự tham dự của đại diện Thành Đoàn, Hội Sinh viên TP. Hà Nội cùng hơn 200 đại biểu tiêu biểu đại diện cho sinh viên toàn trường.

Đại hội được tổ chức nhằm tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023 – 2025, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ mới. Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường khóa XIII gồm những gương mặt tiêu biểu, có năng lực, trách nhiệm và tâm huyết với công tác Hội.

1-ra-mat-bch-hoi-sinh-viet-nam-truong-dai-hoc-mo-ha-noi-khoa-xiii-nhiem-ky-2025-2028.jpg
Ra mắt Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường khóa XIII.

TS Đặng Bảo Sơn – Giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, được Đại hội hiệp thương bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Mở Hà Nội, khóa XIII.

Việc một giảng viên trẻ đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội Sinh viên trường được xem là điểm mới của nhiệm kỳ này, thể hiện tinh thần đổi mới và cam kết đồng hành cùng sinh viên trong học tập, nghiên cứu và hoạt động phong trào.

3-dai-dien-lanh-dao-truong-dai-hoc-mo-ha-noi-chuc-mung-dai-hoi.jpg
5-hoi-sinh-vien-thanh-pho-ha-noi-tang-hoa-chuc-mung.jpg
Thành Đoàn, BGH trường tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS Đặng Bảo Sơn chia sẻ: “Tôi rất vinh dự khi được tin tưởng giao trọng trách Chủ tịch Hội Sinh viên Trường. Trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo của sinh viên trường ĐH Mở Hà Nội, đồng thời thúc đẩy phong trào ‘Sinh viên 5 tốt’, hoạt động học thuật, khởi nghiệp và hội nhập quốc tế”.

Đại diện Hội Sinh viên TP. Hà Nội đánh giá cao kết quả nhiệm kỳ trước, khi Hội Sinh viên trường ĐH Mở Hà Nội đã tạo được dấu ấn tích cực trong nhiều phong trào, đặc biệt ở các mảng tình nguyện, học thuật và hỗ trợ sinh viên phát triển kỹ năng mềm.

11-100-dai-ko-bieu-du-dai-hoi-da-nhat-tri-thong-qua-du-thao-nghi-quyet-dai-hoi.jpg
Hơn 200 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường ĐH Mở Hà Nội khóa XIII.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2028, Hội Sinh viên trường đặt mục tiêu xây dựng môi trường học tập và rèn luyện năng động, sáng tạo, hướng đến hình mẫu sinh viên thời đại mới – bản lĩnh, hội nhập và cống hiến.

Đại hội khép lại trong không khí phấn khởi, thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng của tuổi trẻ ĐH Mở Hà Nội trên hành trình góp sức vì Thủ đô sáng tạo và đất nước phát triển bền vững.

