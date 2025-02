Truy tìm nguyên Tổng Giám đốc Công ty du lịch Bản Đôn

TPO - Liên quan đến sai phạm tại Công ty CP cao su Đắk Lắk, Cơ quan Cảnh sát điều tra ban hành quyết định truy tìm ông Nguyễn Quang Đức – nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại du lịch Bản Đôn.

Như Tiền Phong đưa tin, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; tham ô tài sản và rửa tiền xảy ra tại Cty CP cao su Đắk Lắk.

Trong đó có bị can Huỳnh Bảo Minh (cựu Chủ tịch HĐTV Cty TNHH Huỳnh Phước, trụ sở TPHCM), con trai ông Huỳnh Văn Khiết, cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk (nay là Cty CP cao su Đắk Lắk).

Bị can Huỳnh Bảo Minh bị truy tố về tội tham ô tài sản và rửa tiền. Số tiền mà bị can Minh có được từ tham ô, rửa tiền lên đến hơn 11 tỷ đồng. Để hợp thức hoá tiền phi pháp mà có, bị can Huỳnh Bảo Minh đầu tư vào khu du lịch sinh thái Bản Đôn.

Đáng nói, khu du lịch này cũng thuộc Cty CP cao su Đắk Lắk. Sau này được cơ cấu thành Cty cổ phần thương mại du lịch Bản Đôn, do Huỳnh Nguyên Khải (cũng là con trai ông Huỳnh Văn Khiết) làm chủ tịch Hội đồng thành viên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ban hành Quyết định truy tìm người đối với ông Nguyễn Quang Đức – nguyên Tổng Giám đốc Cty cổ phần thương mại du lịch Bản Đôn để làm rõ những nội dung có dấu hiệu sai phạm xảy ra tại công ty. Tuy nhiên cơ quan điều tra chưa tìm được ông Đức.

Ngoài Cty cổ phần thương mại du lịch Bản Đôn, cơ quan công an còn điều tra về Cty cổ phần chỉ thun và chi nhánh khách sạn Dakruco. Đây đều nằm trong hệ sinh thái của Cty CP cao su Đắk Lắk.

Đáng chú ý, Cty cổ phần chỉ thun được thành lập năm 2010, tên giao dịch là Dakruthread, với tổng vốn đầu tư trên 169,6 tỷ đồng. Huỳnh Bảo Minh là Chủ tịch HĐQT Dakruthread. Từ khi thành lập công ty này bị phanh phui do làm ăn thua lỗ, hoạt động không hiệu quả.

Ngày 2/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh có yêu cầu Cty cổ phần cao su Đắk Lắk cung cấp bổ sung các thông tin, tài liệu liên quan đến quá trình tái cơ cấu Cty cổ phần thương mại du lịch Bản Đôn, Cty cổ phần chỉ thun và chi nhánh khách sạn Dakruco.

Tuy nhiên Cty cổ phần Cao su Đắk Lắk chưa cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định tách hành vi, tài liệu liên quan đến các công ty nêu trên để tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cty TNHH MTV cao su Đắk Lắk (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) là doanh nghiệp Nhà nước, quản lý trên 20.000ha, chuyên trồng, chế biến mủ cao su.

Năm 2018, công ty chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần hóa đổi tên thành Cty CP cao su Đắk Lắk, nhưng vốn nhà nước vẫn chiếm gần 99%.

Liên quan đến sai phạm tại Công ty CP cao su Đắk Lắk, cơ quan tố tụng cũng truy tố các bị can về tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" gồm: Văn Đức Lư (cựu Tổng giám đốc Cty TNHH MTV cao su Đắk Lắk (sau này là công ty cổ phần); Võ Tiến Hùng - Giám đốc Chi nhánh Cty CP Cao su Đắk Lắk – Nhà máy chế biến chỉ thun (nguyên Trưởng Phòng Kỹ thuật kế hoạch đầu tư, Cty Cao su Đắk Lắk); Bùi Quang Ninh (Tổng giám đốc Cty CP Cao su Đắk Lắk, nguyên Kế toán trưởng Cty Cao su Đắk Lắk); Huỳnh Văn Toàn (nguyên Phó Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk; ông Toàn là em ruột ông Huỳnh Văn Khiết).