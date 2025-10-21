Trường học dạy học sinh cách sống xanh

TPO - Trường học không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn là nơi dạy học sinh cách sống xanh. Đó là thông điệp được nhấn mạnh tại hội thảo “Hướng dẫn thực hành và lộ trình triển khai bộ tiêu chí Trường học sinh thái ASEAN - Trường học không rác thải nhựa” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức tại Huế.

Hội thảo diễn ra ngày 21/10, với hơn 100 đại biểu tham dự trực tiếp tại Huế và kết nối trực tuyến tại hơn 1.000 điểm cầu trên cả nước.

Đây là diễn đàn để nhà trường, cơ quan quản lý và các tổ chức xã hội cùng chia sẻ kinh nghiệm, hành động vì mục tiêu giảm thiểu rác thải nhựa trong giáo dục, lan tỏa tinh thần trường học không rác thải nhựa trên phạm vi toàn quốc.

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ NN&MT) Nguyễn Đỗ Anh Tuấn phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ NN&MT), khẳng định, ASEAN đang hướng tới một tương lai bao trùm và bền vững với phương châm Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng và tôn chỉ Hướng tới một tương lai ASEAN xanh, bền vững.

Ông Tuấn nhấn mạnh, trường học không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn là nơi dạy học sinh cách sống xanh. Ở Việt Nam, nhiều trường học đã tiên phong giảm nhựa, tái chế rác, tạo không gian học tập gần gũi với thiên nhiên; trong khi, TP Huế là điểm sáng của phong trào đô thị giảm nhựa.

Học sinh Huế tham gia thu gom rác thải, giữ gìn môi trường thành phố xanh, sạch, sáng.

Theo Sở GD&ĐT TP Huế, từ năm 2022 mô hình Trường học giảm nhựa được triển khai rộng khắp trên địa bàn thành phố, thu hút hơn 180 trường học với 54.000 học sinh tham gia. Trong đó, 83 trường học làm mô hình điểm đã thu gom gần 30 tấn phế liệu, gồm hơn 5,5 tấn nhựa, góp phần giảm đáng kể lượng chất thải ra môi trường và hình thành thói quen sống xanh trong giới trẻ.

Học sinh Huế hào hứng với sản phẩm tái chế từ rác thải.

Đây được xem là nền tảng quan trọng để TP Huế tiếp tục mở rộng mô hình Trường học sinh thái ASEAN - Trường học không rác thải nhựa, hướng tới mục tiêu giảm nhựa toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục môi trường, đồng thời khẳng định vị thế là địa phương tiên phong về phát triển bền vững khu vực miền Trung.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Lê Công Thành cho rằng, giáo dục môi trường không chỉ là trách nhiệm của nhà trường mà còn là nền tảng hình thành một cộng đồng xanh.

“Việc lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, khuyến khích sáng kiến trong giảng dạy và học tập là rất quan trọng, hướng tới cộng đồng học đường sáng - xanh - sạch - đẹp, đóng góp cho mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia và khu vực”, ông Thành lưu ý.

Đoàn viên, sinh viên, học sinh Huế ra quân dọn rác, làm sạch, đẹp môi trường.

Theo khảo sát năm 2022, TP Huế từng nằm trong nhóm các địa phương ven biển có mật độ ô nhiễm rác thải nhựa cao nhất cả nước, trung bình 141,1 vật thải nhựa trên mỗi mét đường bờ biển, vượt cả TPHCM và Đà Nẵng. Đáng chú ý, nhựa dùng một lần chiếm khoảng 80% tổng lượng rác thải nhựa tại các điểm khảo sát trên sông và ven biển.

Từ thực trạng đó, Huế đã chủ động hành động, xây dựng chương trình giảm nhựa trong trường học và cộng đồng, góp phần thay đổi nhận thức và hành vi, để mỗi học sinh và mỗi trường học trở thành hạt nhân của lối sống xanh, sạch, sáng, văn minh và bền vững. Đến nay, Huế đã trở thành địa phương đi đầu phong trào giảm nhựa trong trường học và cộng đồng.