Hà Nội: Sau lễ phát động, rác thải sinh hoạt vẫn tràn lan

TPO - Sau lễ phát động tổng vệ sinh môi trường 10 ngày, tình trạng xả rác bừa bãi vẫn tái diễn tại một số tuyến phố ảnh hưởng đến môi trường, văn minh đô thị.
Trên đường Trường Chinh, Nguyễn Lân nhiều người dân tập kết rác sai quy định.
Dọc đường Xã Đàn - Nguyễn Trãi người dân để rác tràn lan. Thậm chí, có điểm tập kết rác nhưng nhiều người dân không để rác vào thùng.
Đại diện UBND phường Thanh Liệt cho biết, thời gian qua chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền, kêu gọi người dân để rác đúng nơi quy định. Thế nhưng, nhiều người vì "tiện" vẫn vứt rác bừa bãi, gây mất mỹ quan đô thị. Thời gian tới, phường sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định (ảnh: Rác để trên vỉa hè, lòng đường các phố Nhân Chính - Cự Lộc).