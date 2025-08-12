Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội: Sau lễ phát động, rác thải sinh hoạt vẫn tràn lan

Thanh Hiếu

TPO - Sau lễ phát động tổng vệ sinh môi trường 10 ngày, tình trạng xả rác bừa bãi vẫn tái diễn tại một số tuyến phố ảnh hưởng đến môi trường, văn minh đô thị.

1000020615-2337.jpg
Ngày 2/8, TP Hà Nội phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường﻿ toàn thành phố với thông điệp “Hà Nội sáng - xanh - sạch - đẹp”, nhằm lan tỏa phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường đến từng thôn, xóm, từng hộ dân. Bí thư Thành ủy﻿ và Chủ tịch UBND thành phố cũng xuống đường tham gia dọn vệ sinh môi trường.
1000020619-5984.jpg
Tuy nhiên, chỉ sau 10 ngày thành phố phát động chiến dịch, trên nhiều tuyến phố vẫn ngập rác, gây mất mỹ quan đô thị. Ghi nhận của chúng tôi trong khoảng 10h-12h các ngày từ 11-12/8 cho thấy, tại nhiều đoạn trên đường Nguyễn Xiển, rác thải được đổ bừa bãi, tràn xuống đường.
1000020629-7783.jpg
Tương tự, trên đường Phạm Tu, rác thải được người dân đổ bừa bãi, tràn xuống lòng đường.
1000020640.jpg
1000020660.jpg
1000020664.jpg
Trên đường Trường Chinh, Nguyễn Lân nhiều người dân tập kết rác sai quy định.
z6899915856588-6d1adbad563149e3fbc0ebe7b481627e.jpg
z6899917425644-345a8d6522e9088d1008312be3a259cc.jpg
z6899918977994-efef38021a081e53e14ee50ab91d2a36.jpg
Dọc đường Xã Đàn - Nguyễn Trãi người dân để rác tràn lan. Thậm chí, có điểm tập kết rác nhưng nhiều người dân không để rác vào thùng.
1000020669.jpg
1000020683.jpg
1000020691.jpg
Đại diện UBND phường Thanh Liệt cho biết, thời gian qua chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền, kêu gọi người dân để rác đúng nơi quy định. Thế nhưng, nhiều người vì "tiện" vẫn vứt rác bừa bãi, gây mất mỹ quan đô thị. Thời gian tới, phường sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định (ảnh: Rác để trên vỉa hè, lòng đường các phố Nhân Chính - Cự Lộc).
Thanh Hiếu
#Rác thải #Vệ sinh môi trường #Hà Nội #Tuyến phố

Xem thêm

Cùng chuyên mục