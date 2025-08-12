Hà Nội: Sau lễ phát động, rác thải sinh hoạt vẫn tràn lan

TPO - Sau lễ phát động tổng vệ sinh môi trường 10 ngày, tình trạng xả rác bừa bãi vẫn tái diễn tại một số tuyến phố ảnh hưởng đến môi trường, văn minh đô thị.