Giáo dục

Google News

Trường đại học bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký xét học bổng từ tháng 11

PV

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đã đồng hành cùng học sinh cả nước trong công tác định hướng nghề nghiệp, song song đó, trường cũng chính thức triển khai cho thí sinh đăng ký học bổng năm 2026 theo kết quả học tập năm học lớp 11.

Trường đại học này mở rộng chính sách học bổng theo tiêu chí đánh giá quá trình học tập của học sinh ở bậc trung học phổ thông và xem đây là cơ hội để thí sinh nhận được gói hỗ trợ tài chính thông qua năng lực học tập.

Ở góc độ tâm lý và hoạch định cá nhân, việc được xác lập một “điểm tựa” học bổng ngay trong năm cuối cấp giúp học sinh lớp 12 tập trung vào mục tiêu học tập, giảm biến động chi phí và có thêm dữ liệu để ra quyết định chọn ngành, chọn trường sắp tới.

a1.jpg
Các suất học bổng sớm mang lại nhiều giá trị tinh thần cho thí sinh

Theo thông tin công bố, mức học bổng được xác định dựa trên tổng điểm trung bình ba môn lớp 11 theo tổ hợp xét tuyển dự kiến cho kỳ tuyển sinh 2026. Thí sinh đạt tổng điểm từ 20 đến dưới 25 có thể nhận học bổng 25%; từ 25 đến dưới 28,5 nhận 50%; và từ 28,5 đến 30 điểm nhận mức tối đa 100%. Cách tính điểm theo kết quả rõ ràng giúp phụ huynh và học sinh dễ dàng tự đối chiếu điều kiện của con em mình, đồng thời với thành tích học tập lớp 11, vốn phản ánh quá trình thành lợi thế ngay khi bước vào năm học quyết định lớp 12.

a2.jpg
Thí sinh có cơ hội nhận học bổng lên đến 100% học phí

Một điểm đáng lưu ý là mốc thời gian đăng ký. Nhà trường nhận hoàn tất hồ sơ xét học bổng trước ngày 31/12. Việc đạt được học bổng sớm không chỉ giúp giảm áp lực giai đoạn nước rút, mà còn nắm bắt được nhiều lợi thế mà trường dành cho các tân sinh viên tương lai.

Giá trị của học bổng sớm không chỉ nằm ở phần giảm trừ học phí. Ở góc độ định hướng, UEF cho biết người học được tư vấn xuyên suốt để xây dựng lộ trình học tập cuối cấp, qua đó rút ngắn quãng “làm quen” khi chuyển tiếp lên bậc đại học và sớm tích lũy các kỹ năng cốt lõi cho môi trường học thuật song ngữ quốc tế. Khi gắn chính sách học bổng với tư vấn hướng nghiệp, nhà trường đồng thời gửi đi thông điệp về chuẩn bị năng lực hội nhập từ sớm, thay vì chỉ kỳ vọng vào kết quả của một vài kỳ thi riêng lẻ.

a3.jpg
Trường hiện đang nhận hồ sơ xét học bổng đến ngày 31/12

Ở góc nhìn quản trị tài chính gia đình, học bổng sớm là công cụ hữu hiệu để lập kế hoạch chi phí cho bốn năm đại học. Phụ huynh có thể ước lượng bức tranh tổng thể, cân đối giữa các phương án chương trình đào tạo, dự tính nguồn lực cho các hoạt động khi con em vào đại học. Với các bạn học sinh, sự rõ ràng về mức hỗ trợ vừa là cam kết thực tế, vừa là nguồn động lực để duy trì phong độ học tập trong học kỳ cuối của bậc THPT.

Từ phía các trường THPT, một chính sách khuyến khích dựa trên học bạ lớp 11 còn góp phần tạo văn hóa học tập theo quá trình, khích lệ nỗ lực bền bỉ thay vì “nước rút” ngắn hạn. Khi cơ chế xét học bổng gắn với tổ hợp dự kiến của mùa tuyển sinh, học sinh có thêm căn cứ để chọn tổ hợp thế mạnh, sắp xếp kế hoạch bồi dưỡng phù hợp và chủ động tìm hiểu sâu hơn về ngành nghề. Điều này đặc biệt hữu ích với các lĩnh vực đang yêu cầu cao về năng lực ngoại ngữ, kỹ năng số và tư duy liên ngành. Đây là những nhóm năng lực thế mạnh đào tạo của mô hình song ngữ quốc tế tại UEF.

Thông tin chi tiết về điều kiện đăng ký học bổng, điều kiện duy trì và mốc thời gian đăng ký thí sinh xem tại đây. Các bạn quan tâm có thể tham khảo, đối chiếu điều kiện cá nhân và chủ động hoàn thiện hồ sơ đúng hạn để nắm bắt tối đa lợi ích của cơ chế xét sớm ngay ở thời điểm hiện tại.

PV
#Chính sách học bổng đại học #Định hướng nghề nghiệp học sinh #Chính sách hỗ trợ tài chính #Chọn ngành học dựa trên thành tích #Lợi ích đăng ký sớm học bổng #Tư vấn hướng nghiệp cuối cấp #Chiến lược tài chính gia đình #Khuyến khích học tập bền bỉ #Chọn tổ hợp môn thi phù hợp #Phát triển năng lực quốc tế

