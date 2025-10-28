Aptech tạo dấu ấn tại Hội chợ Mùa Thu 2025 bằng công nghệ và đào tạo AI

Tại gian hàng của Aptech, các bạn trẻ có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm công nghệ hấp dẫn và nhận các học bổng Lập trình, Khoa học dữ liệu và AI.

Mới đây, Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech đã công bố tham dự Hội chợ Mùa Thu 2025 – sự kiện kinh tế, văn hóa quy mô quốc gia, tầm vóc quốc tế; được định vị là "Hội chợ kết nối thương mại - đầu tư - du lịch với văn hóa và đổi mới sáng tạo". Hội chợ được diễn ra từ từ 25/10 đến 04/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC)

Theo Ban Tổ chức, có hơn 2.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước đã được sàng lọc kỹ lưỡng để tham gia, trong đó có khoảng 100 doanh nghiệp quốc tế đến từ nhiều châu lục, với 3.000 gian hàng và hơn 10.000 sản phẩm được trưng bày, giới thiệu.

Nằm trong số đó, Aptech là một trong những đơn vị đại diện trong lĩnh vực đào tạo lập trình viên quốc tế, góp mặt tại hội chợ năm nay.

Tại Hội chợ Mùa Thu 2025, Aptech sẽ chia sẻ về xu hướng phát triển ngành công nghệ, các chương trình đào tạo ngành CNTT quốc tế mà đơn vị này đang triển khai ở 43 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Song song, là chuỗi hoạt động trải nghiệm dành cho khách tham quan.

Hội chợ mùa thu 2025 là sự kiện quy tụ những doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước

Thông tin tại aptechvietnam.com.vn, trong thời gian hội chợ diễn ra, Aptech tổ chức hoạt động trải nghiệm game Freaking Math – sản phẩm do cựu sinh viên Aptech phát triển, đây cũng là trò chơi được thế giới nhắc đến như chùm bộ 3 game mobile nổi tiếng nhất từ Việt Nam trên các store.

Trong khuôn khổ hội chợ, Aptech triển khai chương trình học bổng hỗ trợ lên tới 90% cho khóa học Gen AI, thuộc dự án cộng đồng “Thao túng AI – Làm chủ tương lai”, hướng tới mục tiêu phổ cập ứng dụng AI cho tất cả mọi người.

Khóa học được thiết kế nhằm giúp người học nắm vững các kỹ năng ứng dụng AI trong học tập và công việc: biết giao tiếp với AI, lựa chọn nền tảng phù hợp với mục tiêu cá nhân. Đồng thời tạo ra nội dung, hình ảnh, video, bài thuyết trình và báo cáo bằng AI.

Thông qua đó, mọi người có thể hiểu rõ cách vận hành của công nghệ AI và ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn.

Hiện chương trình đào tạo về Gen AI đang được Aptech triển khai tại cơ sở 285 Đội Cấn và 19 Lê Thanh Nghị (Hà Nội)

Đánh giá về sự kiện, Ông Kallol Mukherjee - Phó Chủ tịch Tập đoàn Aptech Ấn Độ cho biết việc Aptech tham dự Hội chợ Mùa Thu 2025 có ý nghĩa đặc biệt, sự kiện là một cầu nối quan trọng để các doanh nghiệp và tổ chức giáo dục cùng đóng góp vào quá trình đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững của Việt Nam.

“Với Aptech, chúng tôi mang đến những chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, bám sát nhu cầu doanh nghiệp, giảng dạy những công nghệ mới nhất, nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng nguồn nhân lực nắm vững công nghệ – yếu tố then chốt giúp hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng và hội nhập trong kỷ nguyên số.

Chúng tôi tin rằng, sự kết nối giữa giáo dục, doanh nghiệp và công nghệ sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế sáng tạo của Việt Nam”, ông Kallol Mukherjee cho hay.

Nhiều thông tin bổ ích về CNTT được chia sẻ tại gian hàng của Aptech

Chia sẻ thêm, ông Chu Tuấn Anh – Giám đốc Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech cho biết: “Hội chợ năm nay dự kiến thu hút trung bình khoảng 500.000 lượt khách mỗi ngày, vì vậy chúng tôi đã lựa chọn kỹ lưỡng các hoạt động để mang đến nội dung thiết thực nhất cho khách tham quan”.

Theo ghi nhận, trong những ngày đầu hội chợ mở cửa, gian hàng của Aptech thu hút đông đảo khách tham quan yêu thích công nghệ đến trải nghiệm game, tìm hiểu chương trình đào tạo lập trình quốc tế với 31 ngôn ngữ đang được ứng dụng phổ biến hiện nay.

Anh Phạm Văn Minh - Sinh viên năm 3 ngành Kinh tế tại Hà Nội, chia sẻ sau khi tham quan gian hàng của Aptech:

“Sau khi trải nghiệm game Freaking Math và được giới thiệu về dự án phổ cập AI cho cộng đồng, tôi cảm thấy việc làm chủ công nghệ là rất cần thiết với mọi ngành nghề và muốn được tìm hiểu sâu hơn về chương trình học tập về AI”.

Theo Anh Minh sau khi được lắng nghe chia sẻ, anh nhận thấy công nghệ và AI cũng không quá phức tạp như mọi người lầm tưởng.