Trung ương Đoàn lấy ý kiến góp ý về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN cho biết, sau hơn 10 năm thi hành, Hiến pháp năm 2013 đã thể hiện vai trò to lớn trong xây dựng và phát triển đất nước.

Đến nay, trước yêu cầu đổi mới toàn diện hệ thống chính trị, cải cách bộ máy nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, Quốc hội đã quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và định hướng phát triển lâu dài. Trong đó, việc sửa đổi các quy định liên quan đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội là một nội dung trọng tâm.

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc lấy ý kiến hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo.

Tại hội nghị, các đại biểu đều cho rằng, việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 là một yêu cầu cấp thiết, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn về đổi mới tổ chức bộ máy và hoàn thiện thể chế trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công cuộc xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Các đại biểu đã ý kiến đóng góp để cùng hoàn thiện nội dung sửa đổi Hiến pháp một cách toàn diện, bảo đảm tính ổn định, kế thừa, đồng thời thể hiện được sự đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhiều kiến nghị, đề xuất góp ý sửa đổi Hiến pháp về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; vai trò của thanh niên trong xu thế ngày nay…

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn cho biết, ý kiến của các đại biểu sẽ được các cơ quan tham mưu tiếp thu, tập hợp đầy đủ để báo cáo Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Anh Triết đề nghị các tỉnh, thành Đoàn tiếp tục tuyên truyền, lấy ý kiến của đoàn viên, thanh niên để góp ý cho việc việc sửa đổi hiến pháp được sâu rộng và tạo được sự đồng thuận cao nhất.

Trước đó, T.Ư Đoàn, các cấp bộ Đoàn đã tích cực, chủ động tổ chức các hội nghị xin ý kiến và tổ chức lấy ý kiến thông qua phiếu hỏi trực tuyến. Đã có 1 hội nghị trực tuyến toàn quốc do T.Ư Đoàn tổ chức; 49 hội nghị xin ý kiến do Đoàn cấp tỉnh tổ chức; 6.428 hội nghị do Đoàn cấp huyện, cấp cơ sở tổ chức.

Tổng số cán bộ, đoàn viên, thanh niên được tham gia lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp theo kênh của tổ chức Đoàn là 733.828 lượt. Trong đó có 244.878 ý kiến khảo sát bằng phiếu và 488.950 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia các Hội nghị do Đoàn tổ chức.