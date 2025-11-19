Trực tiếp Việt Nam vs Lào (19h00 ngày 19/11): Chỉnh lại thước ngắm

TPO - Đội tuyển Việt Nam sẽ khép lại năm 2025 bằng màn so tài với Lào. Đây là cơ hội để đội thắng, đồng thời rèn khả năng bắn phá cầu môn vốn bị thui chột trong thời gian qua.

report Đội tuyển Việt Nam đã có mặt ở sân quốc gia Lào report Xuân Son chưa ra sân Đội tuyển Việt Nam vừa công bố đội hình xuất phát. Đáng chú ý là tiền đạo Xuân Son không có mặt ở danh sách thi đấu chính thức. Có lẽ anh sẽ vào sân ở hiệp 2. report Chờ cơn mưa gôn Tại Vòng loại Asian Cup lần này, hai đội đã gặp nhau vào tháng 3/2025, khi Việt Nam áp đảo trên sân nhà với chiến thắng 5-0. Trong 8 lần đối mặt gần nhất, đội tuyển Việt Nam đều giành chiến thắng. Hơn nữa, cả 8 trận thắng đó đều có cách biệt ít nhất 2 bàn. report Phòng thủ, điểm yếu cố hữu của đội tuyển Lào Lào đã gặp vấn đề lớn về hàng phòng ngự ở vòng loại này. Họ để thủng lưới tổng cộng 14 bàn sau 4 trận - trung bình 3,5 bàn mỗi trận. Chủ yếu là do hàng phòng ngự yếu kém mà Lào đã không thể giành kết quả tốt trước Malaysia và Việt Nam.

Vòng loại Asian Cup 2027 sẽ chứng kiến trận đấu cuối cùng ở lượt 5. Đó chính là ​​cuộc đọ sức giữa Lào và Việt Nam tại sân vận động Quốc gia Lào ở Viêng Chăn. Trong khi Lào không có cơ hội dự VCK Asian Cup thì đội tuyển Việt Nam phải nỗ lực để theo đuổi tới cùng trong cuộc đua song mã với Malaysia. Để làm được điều đó, họ phải thắng cả 2 trận gặp Lào và Malaysia, đặc biệt ghi thật nhiều bàn thắng trong 2 cuộc đối đầu này.

Việt Nam đang xếp thứ 111 trên bảng xếp hạng FIFA. Đội tuyển thường xuyên tham dự Asian Cup, ít nhất là trong 1 thập kỷ gần đây, với 2 lần góp mặt trong 2 lần tổ chức gần nhất. Tại vòng loại châu Á lần này, đội tuyển Sao Vàng lừng danh đã thi đấu rất tốt, thắng 3 trong 4 trận. Tuy nhiên, trận thua đậm trước Malaysia khiến mọi thứ đang dần trở nên khó khăn.

Hàng công ĐT Việt Nam chỉ ghi vẻn vẹn 4 bàn trong 3 trận vừa qua

Sau chiến thắng 1-0 trước Nepal, HLV Kim Sang-sik đã bày tỏ cảm giác hài lòng với chiến thắng, nhưng lưu ý rằng đội tuyển đã bộc lộ nhiều điểm yếu hơn mong muốn. Nhà cầm quân của đội tuyển Việt Nam nhấn mạnh các tuyển thủ “bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn vì quá vội vàng".

Trận đấu hôm nay, trước một đối thủ đã thua 14/15 lần đọ sức trước đó, là cơ hội để đội tuyển Việt Nam sửa chữa thiếu sót này. Khi Xuân Son trở lại đội hình, Việt Nam có một điểm đến chất lượng ở tuyến trên, khi Xuân Son có bóng, các vệ tinh xung quanh anh chắc chắn cũng tự tin và điềm tĩnh hơn trước khung gỗ.

