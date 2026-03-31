Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc 0-0 (H1): Long Vũ dứt điểm không thành

TPO - Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc, giao hữu quốc tế lúc 18h35 ngày 31/3. U23 Việt Nam đối mặt với thử thách khó nhằn khi gặp đội chủ nhà U23 Trung Quốc.

report U23 Trung Quốc gia tăng áp lực 31': Đội chủ nhà đang đẩy đội hình lên rất cao để tranh chấp bóng, tạo áp lực lớn lên hàng thủ U23 Việt Nam. Cho dù có phần lập bập, nhưng các cầu thủ áo đỏ vẫn chuyền bóng được lên phía trên. report Bảo Long phạm lỗi nguy hiểm 26': Bảo Long vừa có tình huống xoạc bóng nguy hiểm khiến cầu thủ số 22 của U23 Trung Quốc nằm sân. BHL Trung Quốc rất bức xúc khi trọng tài không rút thẻ. report U23 Việt Nam phòng ngự chặt 18': U23 Việt Nam đang lùi toàn bộ đội hình về nửa phần sân nhà để phòng ngự hai tầng. Cách chơi này đang khiến U23 Trung Quốc bế tắc. report Long Vũ dứt điểm không thành 11': U23 Việt Nam phản công nhanh, Long Vũ thoát xuống bên phải và sút ngay từ góc hẹp. Tuy nhiên, pha dứt điểm của anh không đủ lực. report U23 Trung Quốc dồn lên tấn công 5': Đúng như dự đoán, U23 Trung Quốc tràn lên tấn công ngay từ đầu và phối hợp rất tự tin. start Trận đấu bắt đầu Ở trận này, U23 Việt Nam được tính là đội "chủ nhà". Vì vậy, chúng ta được mặc trang phục truyền thống màu đỏ. Trong khi đó, U23 Trung Quốc mặc áo trắng, quần đen. report Cầu thủ hai đội ra sân Cầu thủ U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc đã bước ra sân làm lễ chào cờ. report U23 Trung Quốc vẫn còn cửa vô địch U23 Trung Quốc đang có 2 điểm, kém U23 Triều Tiên 3 điểm và hiệu số bàn thắng thua kém 2 bàn. Như vậy, đội chủ nhà có thể vượt lên giành ngôi vô địch nếu thắng U23 Việt Nam với cách biệt 3 bàn trở lên. tatic Đội hình xuất phát U23 Việt Nam: Văn Bình, Quốc Toàn, Nguyên Hoàng, Bảo Long, Minh Tâm, Nguyễn Vadim, Công Phương, Long Vũ, Văn Thuận, Thắng Long, Quốc Anh U23 Trung Quốc: Jinyong, He Yiran, Peng Xiao, Yang Haoyu, Bao Shengxin, Wang Shiqin, Chen Zeshi, Wang Zhang Yuanhui, Bao Shimeng, Bohao, Xiang Yuwang

Giải giao hữu tứ hùng CFA Team China 2026 đang đi đến hồi kết. Trong trận đấu sớm chiều nay, U23 Triều Tiên đánh bại U23 Thái Lan 3-1 để vượt lên dẫn đầu bảng với 5 điểm cùng hiệu số bàn thắng thua +2 (6-4). Với kết quả này, U23 Triều Tiên đang tràn đầy cơ hội giành chức vô địch. Tuy nhiên, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay chủ nhà U23 Trung Quốc, đối thủ của U23 Việt Nam ở trận đấu hạ màn.

Trước trận đấu này, U23 Trung Quốc cũng có 2 điểm với hiệu số bàn thắng thua bằng 0 (3-3). Họ cần thắng U23 Việt Nam với cách biệt 3 bàn trở lên để vượt qua U23 Triều Tiên. Nếu thắng cách biệt 2 bàn, U23 Trung Quốc chỉ đứng trên nếu ghi được 4 bàn trở lên. Đây đều là những kịch bản khó xảy ra sau những gì hai đội đã thể hiện, nhưng ít nhất U23 Trung Quốc vẫn còn cơ hội để lên ngôi.

Cục diện trên cũng khiến U23 Việt Nam đối mặt với thử thách khó khăn hơn. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh khởi đầu giải đấu ấn tượng với trận hòa 1-1 trước U23 Triều Tiên, nhưng gây thất vọng sau đó khi thua U23 Thái Lan 0-1.

Với lực lượng bao gồm phần lớn cầu thủ U21 và thiếu kinh nghiệm thi đấu, U23 Việt Nam tỏ rõ sự bế tắc khi phải chơi tấn công. Trong khi đó, hàng thủ cũng không thực sự chắc chắn và phụ thuộc quá nhiều vào tài năng của thủ môn Cao Văn Bình.

Với hoàn cảnh hiện tại, khả năng U23 Việt Nam giành điểm trước U23 Trung Quốc không cao. Tuy nhiên, hãy cùng chờ xem đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh thể hiện ra sao trước khi về nước.

