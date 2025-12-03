Trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Lào 0-0 (H1): Văn Khang, Đình Bắc xuất trận

TPO - HLV Kim Sang-sik tung ra đội hình gần như mạnh nhất của U22 Việt Nam trước U22 Lào với sự góp mặt của Khuất Văn Khang và Đình Bắc trên hàng tấn công.

report Văn Khang đá phạt Phút 6: Minh Phúc nỗ lực đi bóng bên cánh phải và mang về quả đá phạt. Văn Khang quyết định đá ngay ở góc khá hẹp. Bóng đi thiếu chính xác. report U22 Lào tiếp cận tích cực Phút 3: Không có gì ngạc nhiên khi U22 Việt Nam nắm quyền chủ động và cầm bóng áp đảo, nhưng Lào khiến tất cả bất ngờ khi tích cực pressing ngay bên phần sân của đội bóng áo trắng. time Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Trọng tài Rustam Lutfullin đã nổi hồi còi khai cuộc, chính thức bắt đầu trận đấu mở màn SEA Games 33 ở bảng B môn bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và U22 Lào. report Hai đội hát Quốc ca không nhạc Dường như đã có lỗi trong hệ thống âm thanh ở Rajamangala và các cầu thủ U22 Lào cũng như U22 Việt Nam đã phải hát Quốc ca mà không có nhạc. report Hai đội tiến ra sân report Danh sách đăng ký của hai đội report U22 Việt Nam khởi động trên sân Rajamangala Ảnh: Hữu Phạm Ảnh: Hữu Phạm Ảnh: Hữu Phạm Ảnh: Hữu Phạm Ảnh: Hữu Phạm report Hôm nay SEA Games 33 khởi tranh, nhưng... SEA Games 33 đã khởi tranh, nhưng có vẻ chủ nhà Thái Lan vẫn chưa sẵn sàng report Những chuyện chưa biết về bóng đá Lào Những chuyện chưa biết về bóng đá Lào, nơi cầu thủ vật lộn giữa đam mê và mưu sinh mơ mộng vào chung kết SEA Games 33 report Đội hình xuất phát của U22 Lào U22 Lào: Lokphathip, Somsanith, Xaysombath, Phetviengsy, Ratchachak, Khunthumphone, Duangwilai, Thongkhamsavat, Winnavong, Phanthavong, Hovchakwan. report Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam U22 Việt Nam: Trung Kiên, Hiểu Minh, Nhật Minh, Lý Đức, Thái Sơn, Văn Khang, Minh Phúc, Xuân Bắc, Đình Bắc, Quốc Việt, Thanh Nhàn. report Rajamangala sẵn sàng cho SEA Games 33 report Mạch ra quân ấn tượng của U22/23 Việt Nam Kể từ sau trận hòa Thái Lan 1-1 ở SEA Games 2009, U22/23 Việt Nam toàn thắng 7 trận ra quân SEA Games gần nhất. Trong mạch ấn tượng này, chúng ta một lần chạm trán Lào, chính là trận mở màn SEA Games 2023, sau đó giành chiến thắng 2-0. report U22/23 Việt Nam toàn thắng trước Lào Theo thống kê, U22/23 Việt Nam từng 10 lần chạm trán Lào. Kết quả, Những chiến binh Sao vàng trẻ tuổi toàn thắng cả 10 trận, ghi 35 bàn và chỉ 6 lần thủng lưới.

Trước trận gặp U22 Lào, HLV Kim Sang-sik chia sẻ rằng "đây là lần đầu tiên tôi tham dự SEA Games, giải đấu rất quan trọng với Việt Nam". Vì vậy, trận ra quân ở bảng B môn bóng đá nam cũng rất có ý nghĩa và như ông nói, "U22 Việt Nam sẽ tập trung tối đa để hướng đến mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng".

Như đã biết, một năm bận rộn của bóng đá trẻ Việt Nam sẽ khép lại với chiến dịch SEA Games 33. Trong khoảng một năm qua, đội U22/U23 Việt Nam đã gặt hái được những kết quả ấn tượng. Nhưng chắc chắn SEA Games 33 vẫn là giải đấu được kỳ vọng nhất và áp lực cạnh tranh thành tích lớn nhất.

Ở trận ra quân, người hâm mộ mong đợi một chiến thắng, thậm chí là thắng đậm nhằm tạo bước chạy đà tốt để cạnh tranh vị trí dẫn đầu với U22 Malaysia, những người đang rất khát khao thực hiện một cuộc lật đổ ở kỳ đại hội lần này.

Trước khi bước vào trận ra quân, U22 Việt Nam có lực lượng mạnh nhất có thể. Ngoại trừ chấn thương của Văn Trường, tất cả đều sẵn sàng cho ngày ra quân. 3 nhân tố hội quân muộn gồm Đình Bắc, Minh Phúc và Lý Đức cũng đã hòa nhập với toàn đội. Tất cả đều sẵn sàng hướng tới chiến thắng.

Trong khi đó, Lào tuy có sự tiến bộ trong đào tạo trẻ nhưng vẫn tồn tại khoảng cách khá xa giữa họ và các quốc gia trong khu vực. Minh chứng là 6 trận gần nhất ở đấu trường SEA Games 33, U22 Lào không thắng được trận nào, nhận tới 5 thất bại. Trong 2 lần gặp gỡ trước kia ở sân chơi dành cho lứa U22, Lào đều thua đậm Việt Nam, nhận tới 8 bàn thua. Tham vọng đi tiếp của Lào gần như là không có nhưng phải thừa nhận rằng ở trong lần so tài này, thách thức với U22 Việt Nam sẽ lớn hơn trước.

