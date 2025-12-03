Trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Lào 0-0 (H1): Văn Khang, Đình Bắc xuất trận

Phút 6: Minh Phúc nỗ lực đi bóng bên cánh phải và mang về quả đá phạt. Văn Khang quyết định đá ngay ở góc khá hẹp. Bóng đi thiếu chính xác.
Phút 3: Không có gì ngạc nhiên khi U22 Việt Nam nắm quyền chủ động và cầm bóng áp đảo, nhưng Lào khiến tất cả bất ngờ khi tích cực pressing ngay bên phần sân của đội bóng áo trắng.
Phút 1: Trọng tài Rustam Lutfullin đã nổi hồi còi khai cuộc, chính thức bắt đầu trận đấu mở màn SEA Games 33 ở bảng B môn bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và U22 Lào.
Dường như đã có lỗi trong hệ thống âm thanh ở Rajamangala và các cầu thủ U22 Lào cũng như U22 Việt Nam đã phải hát Quốc ca mà không có nhạc.
U22 Lào: Lokphathip, Somsanith, Xaysombath, Phetviengsy, Ratchachak, Khunthumphone, Duangwilai, Thongkhamsavat, Winnavong, Phanthavong, Hovchakwan.
U22 Việt Nam: Trung Kiên, Hiểu Minh, Nhật Minh, Lý Đức, Thái Sơn, Văn Khang, Minh Phúc, Xuân Bắc, Đình Bắc, Quốc Việt, Thanh Nhàn.
Kể từ sau trận hòa Thái Lan 1-1 ở SEA Games 2009, U22/23 Việt Nam toàn thắng 7 trận ra quân SEA Games gần nhất. Trong mạch ấn tượng này, chúng ta một lần chạm trán Lào, chính là trận mở màn SEA Games 2023, sau đó giành chiến thắng 2-0.
Theo thống kê, U22/23 Việt Nam từng 10 lần chạm trán Lào. Kết quả, Những chiến binh Sao vàng trẻ tuổi toàn thắng cả 10 trận, ghi 35 bàn và chỉ 6 lần thủng lưới.
Trước trận gặp U22 Lào, HLV Kim Sang-sik chia sẻ rằng "đây là lần đầu tiên tôi tham dự SEA Games, giải đấu rất quan trọng với Việt Nam". Vì vậy, trận ra quân ở bảng B môn bóng đá nam cũng rất có ý nghĩa và như ông nói, "U22 Việt Nam sẽ tập trung tối đa để hướng đến mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng".
Như đã biết, một năm bận rộn của bóng đá trẻ Việt Nam sẽ khép lại với chiến dịch SEA Games 33. Trong khoảng một năm qua, đội U22/U23 Việt Nam đã gặt hái được những kết quả ấn tượng. Nhưng chắc chắn SEA Games 33 vẫn là giải đấu được kỳ vọng nhất và áp lực cạnh tranh thành tích lớn nhất.
Ở trận ra quân, người hâm mộ mong đợi một chiến thắng, thậm chí là thắng đậm nhằm tạo bước chạy đà tốt để cạnh tranh vị trí dẫn đầu với U22 Malaysia, những người đang rất khát khao thực hiện một cuộc lật đổ ở kỳ đại hội lần này.
Trước khi bước vào trận ra quân, U22 Việt Nam có lực lượng mạnh nhất có thể. Ngoại trừ chấn thương của Văn Trường, tất cả đều sẵn sàng cho ngày ra quân. 3 nhân tố hội quân muộn gồm Đình Bắc, Minh Phúc và Lý Đức cũng đã hòa nhập với toàn đội. Tất cả đều sẵn sàng hướng tới chiến thắng.
Trong khi đó, Lào tuy có sự tiến bộ trong đào tạo trẻ nhưng vẫn tồn tại khoảng cách khá xa giữa họ và các quốc gia trong khu vực. Minh chứng là 6 trận gần nhất ở đấu trường SEA Games 33, U22 Lào không thắng được trận nào, nhận tới 5 thất bại. Trong 2 lần gặp gỡ trước kia ở sân chơi dành cho lứa U22, Lào đều thua đậm Việt Nam, nhận tới 8 bàn thua. Tham vọng đi tiếp của Lào gần như là không có nhưng phải thừa nhận rằng ở trong lần so tài này, thách thức với U22 Việt Nam sẽ lớn hơn trước.
Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn