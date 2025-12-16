Trực tiếp SEA Games 33 ngày 16/12: Chờ vàng từ điền kinh, đấu kiếm

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

A Phi
TPO - Trực tiếp SEA Games 33 ngày 16/12. Hôm nay được kỳ vọng sẽ có “cơn mưa” huy chương vàng cho thể thao Việt Nam, với tâm điểm là các nội dung chung kết điền kinh và đấu kiếm.

report Triathlon: Tuyển Việt Nam hụt huy chương

Ở nội dung tiếp sức nam môn Triathlon, VĐV Vũ Đình Duân, Trần Đình Tàu, Hoàng Văn Hải hoàn thành phần thi với 47 phút 51 giây 92, xếp thứ 4. Về nhất là tuyển Indonesia.

report Điền kinh bước vào ngày thi đấu cuối cùng

Hôm nay, một trong những môn thể thao quan trọng nhất là điền kinh sẽ khép lại. Các vận động viên Việt Nam sẽ tham gia 9 nội dung với nhiều cơ hội giành vàng.

Ở hướng ngược lại, một số môn mới khởi tranh vào hôm nay như đấu kiếm. Đây cũng là môn mang lại nhiều hy vọng vàng cho đoàn thể thao Việt Nam.

Sau 6 ngày thi đấu chính thức đầu tiên, đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 3 trên bảng tổng sắp với 40 HCV, kém đoàn nhì bảng Indonesia 12 HCV và kém chủ nhà Thái Lan 105 HCV. Với cục diện hiện tại, ngôi nhất toàn đoàn khó thoát khỏi tay Thái Lan. Vì vậy, mục tiêu chính của đoàn thể thao Việt Nam là tranh ngôi nhì bảng với Indonesia.

Ngày 16/12 được kỳ vọng sẽ là ngày “bùng nổ” của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 với nhiều nội dung thi đấu sở trường, đặc biệt ở môn điền kinh. Hôm nay cũng là ngày thi đấu cuối cùng của điền kinh. Hàng loạt nội dung chung kết diễn ra, hứa hẹn mang đến cơ hội bứt phá cho đoàn Việt Nam. Tâm điểm dồn về nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, nơi Nguyễn Thị Oanh tiếp tục xuất trận. Sau khi hoàn tất cú đúp HCV ở 5.000m và 10.000m, “cô gái vàng” của điền kinh Việt Nam đứng trước cơ hội khép lại SEA Games 33 bằng cú hat-trick HCV đầy ấn tượng.

Ở nội dung 10.000m nam, Nguyễn Trung Cường được kỳ vọng tiếp tục phong độ cao sau tấm HCV ở 3.000m vượt chướng ngại vật. Các nội dung tiếp sức 4x400m nam và nữ cũng rất đáng chú ý khi đội hình Việt Nam sở hữu nhiều gương mặt dày dạn kinh nghiệm như Trần Nhật Hoàng, Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan hay Nguyễn Thị Ngọc.

A Phi
