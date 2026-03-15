Trực tiếp MU vs Aston Villa 0-0 (Hết H1): Không vào!!! Dalot lỡ cơ hội

TPO - Dalot thoát xuống đón đường chuyền của đồng đội trong vòng cấm nhưng pha dứt điểm sau đó của anh bằng chân trái lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

report Hết hiệp 1 45+1': Hiệp một khép lại trên sân Old Trafford với tỷ số hòa 0-0, sau 45 phút thi đấu giằng co và chưa có bàn thắng nào được ghi. report Bù giờ 45': Hiệp 1 có 1 phút bù giờ. report Thẻ vàng đầu tiên 41': Ollie Watkins đã bị căng cờ việt vị khi băng xuống đối mặt khung thành MU. Dù vậy, tiền đạo của Aston Villa vẫn chần chừ một nhịp rồi tung cú dứt điểm. Hành động này khiến trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo. report Dalot sút vọt xà 38': Bruno Fernandes tung đường chuyền bổng đầy tinh tế để Diogo Dalot khống chế gọn gàng trong vòng cấm. Tuy nhiên, cú dứt điểm bằng chân trái sau đó của Dalot lại đi thiếu chính xác, bóng bay vọt xa qua xà ngang. report Nỗ lực không thành 34': Từ quả phạt góc của Bruno Fernandes, sau một loạt pha phối hợp, bóng đến chân Bryan Mbeumo nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này lại thiếu chính xác. Bóng sau đó được đưa tới Amad Diallo, trước khi anh chuyền cho Matheus Cunha thực hiện thêm một quả tạt vào vòng cấm. Tuy nhiên, đường bóng đi quá sâu so với đà băng vào của Harry Maguire. report MU gây sức ép 28': MU đang liên tục gia tăng sức ép và nhiều lần tiếp cận khung thành đối phương. Tuy vậy, ở thời điểm này Aston Villa vẫn duy trì thế trận phòng ngự khá chắc chắn, liên tục hóa giải các đợt tấn công của đội chủ nhà. report Martinez cứu thua xuất sắc 22': Từ quả phạt góc của Fernandes, Harry Maguire đánh đầu chuyền bóng cho Amad Diallo đánh đầu nối đưa bóng về góc thấp. Tuy nhiên, Emiliano Martinez đã bay người hết cỡ, xuất sắc đẩy bóng ra ngoài, cứu thua cho Aston Villa. report Cản phá! 20': Onana lao vào chắn cú sút chân trái của Bruno Fernandes. MU đang dâng lên tấn công dồn dập hơn. report Nguy hiểm 17': Cunha tăng tốc vượt qua Bogarde để mở ra khoảng trống trước khi tạt bóng vào vòng cấm. Amad Diallo băng vào đánh đầu nhưng không chạm được bóng. Sau đó bóng khẽ chạm Lucas Digne đổi hướng rồi đi hết đường biên ngang. MU được hưởng quả phạt góc. report Không được! 14': Konsa đánh đầu phá bóng sau quả tạt từ cánh trái không mấy nguy hiểm của Bruno Fernandes. report Đá phạt bị bắt bài 10': Casemiro phạm lỗi với Buendia, giúp Aston Villa được hưởng quả đá phạt ở cự ly khoảng 35m. Tuy nhiên, pha phối hợp sau đó của đội khách không gây được khó khăn khi hàng thủ MU kịp thời bẻ gãy ý đồ tấn công. report Tình huống đáng chú ý đầu tiên 4': Luke Shaw có pha đột phá bên cánh trái trước khi treo bóng vào vòng cấm của Aston Villa. Tuy nhiên, hậu vệ Lucas Digne đã đánh đầu giải nguy kịp thời cho đội khách. report Trận đấu bắt đầu! 1': Trận đấu chính thức bắt đầu trên sân Old Trafford. MU ra sân trong trang phục đỏ - trắng truyền thống, trong khi Aston Villa mặc bộ áo đấu màu trắng - xanh quen thuộc. Aston Villa giao bóng. report Cầu thủ hai đội khởi động report Bầu không khí sôi động tại Old Trafford report Đội hình xuất phát Aston Villa report Đội hình xuất phát MU

Sau mùa giải 2024/25 tệ nhất lịch sử tại Premier League và khởi đầu chậm chạp ở mùa giải hiện tại dưới thời HLV Ruben Amorim, MU đã phần nào tìm lại sự ổn định khi cựu tiền vệ Michael Carrick được trao quyền dẫn dắt tạm thời.

Chiến lược gia 44 tuổi nhanh chóng tạo dấu ấn khi giúp “Quỷ đỏ” giành 6 chiến thắng trong 8 trận gần nhất kể từ khi tiếp quản đội bóng, qua đó đưa con tàu Old Trafford dần trở lại đúng quỹ đạo.

Trong bối cảnh nhiều đội bóng cạnh tranh phải căng sức tại FA Cup hoặc các cúp châu Âu trong tuần qua, MU có thêm thời gian chuẩn bị sau thất bại 1-2 trước Newcastle trên sân St James’ Park hôm 4/3.

Ở trận đấu đó, tiền vệ phòng ngự Casemiro là người ghi bàn duy nhất cho đội khách. Đáng chú ý, đây đã là pha lập công thứ sáu của anh tại Premier League mùa giải 2025/26, cân bằng thành tích ghi bàn tốt nhất trong một mùa giải của anh tại La Liga khi còn khoác áo Real Madrid (mùa 2020/21).

Kể từ khi Carrick nắm quyền, MU đã giành tổng cộng 19 điểm, vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng và tạo khoảng cách ba điểm so với đội đứng thứ sáu Liverpool trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Old Trafford cũng đang thực sự trở lại với hình ảnh “Nhà hát của những giấc mơ” dưới thời Carrick. MU toàn thắng 4 trận sân nhà gần nhất tại Premier League, ghi 9 bàn và chỉ để lọt lưới 3 lần.

Trong khi đó, dù phong độ tại Premier League có phần chững lại từ đầu năm, Aston Villa vẫn cho thấy bản lĩnh tại đấu trường UEFA Europa League.

Ở lượt đi vòng 1/8 diễn ra giữa tuần, đoàn quân của HLV Unai Emery giành chiến thắng tối thiểu trên sân Lille. Tiền đạo Ollie Watkins ghi bàn thắng duy nhất bằng một cú đánh đầu đẹp mắt, chấm dứt chuỗi 12 trận tịt ngòi tại cúp châu Âu và mang lại lợi thế quan trọng cho Villa trước trận lượt về.

Đội bóng vùng Midlands đang nuôi tham vọng giành danh hiệu châu Âu đầu tiên kể từ năm 1982, thời điểm họ đăng quang tại Cúp C1 châu Âu và sau đó tiếp tục giành Siêu cúp châu Âu.

Tuy vậy, tại đấu trường quốc nội, HLV Unai Emery rất cần một chiến thắng để chạm mốc 101 trận thắng cùng Aston Villa. Hiện đội bóng của ông đã trải qua ba trận liên tiếp không thắng tại Premier League (1 hòa, 2 thua).

Tính từ đầu tháng 1, Villa chỉ thắng 2 trong 9 trận, khiến họ dần tụt lại trong cuộc đua vô địch và buộc phải tập trung bảo vệ vị trí trong top 4.

Dù MU không còn là thế lực thống trị như trước, đội chủ sân Old Trafford vẫn chiếm ưu thế trong các cuộc đối đầu trên sân nhà. “Quỷ đỏ” đã thắng 5 trong 6 lần gần nhất tiếp đón Aston Villa tại đây, một thống kê cho thấy thách thức không nhỏ đang chờ đợi thầy trò HLV Unai Emery.