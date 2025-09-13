Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Trực tiếp Công an Hà Nội vs Hải Phòng 2-0 (H2): Quang Hải rời sân

A Phi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - HLV Mano Polking có dấu hiệu giữ chân Quang Hải khi rút anh khỏi sân trong bối cảnh Công an Hà Nội đang dẫn Hải Phòng 2-0, tiến gần cơ hội chiến thắng.

report Hải Phòng đẩy cao đội hình

79': Hải Phòng không còn gì để mất. Họ đang đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Trung Hiếu vừa có pha sút xa nguy hiểm. Sau đó, VAR đã vào cuộc kiểm tra xem hậu vệ CAHN có lỗi trong vòng cấm hay không. Cuối cùng, không có phạt đền cho đội khách.

substitution Quang Hải chấn thương rời sân

74': Quang Hải bị đau và không thể tiếp tục. Anh nhường chỗ cho Minh Phúc.

goal VÀO! Leo Artur nhân đôi cách biệt cho CAHN

70': CAHN tấn công thẳng vào trung lộ, Đình Bắc nhận bóng từ Quang Hải trước khi chuyền ngang cho Leo Artur dứt điểm hiểm hóc ghi bàn. 2-0 cho CAHN.

goal VÀO! Quang Hải mở tỷ số cho CAHN

64': Từ nỗ lực đi bóng không thành của Leo Artur ở trước vòng cấm Hải Phòng, Quang Hải nhanh chân dứt điểm khiến thủ môn Đình Triệu bất ngờ và bó tay chịu thua. Bóng đã đập cột dọc trước khi vào lưới đội khách. 1-0 cho CAHN.

report Hải Phòng đang bế tắc

56': Hải Phòng chỉ biết chịu trận và tập trung phòng ngự. Họ đã cố gắng tổ chức phản công nhanh, nhưng có quá ít cầu thủ ở phía trên.

report KHÔNG VÀO! Bóng chạm xà ngang Hải Phòng

50': Leo Artur dứt điểm tuyệt đẹp, nhưng Đình Triệu bay người đẹp hơn và đẩy bóng chạm xà ngang Hải Phòng. Sau đó, Đình Bắc có cơ hội sút bồi, nhưng anh lại sút bóng thẳng vào vị trí của thủ môn đội khách.

start Hiệp 2 bắt đầu
report Hết hiệp 1: CAHN 0-0 Hải Phòng

CAHN áp đảo Hải Phòng trong hiệp 1 và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Tuy nhiên, họ không thể tận dụng để ghi bàn.

hiep-1.jpg
report KHÔNG VÀO! Lê Văn Đô bỏ lỡ cơ hội đối mặt

45+5': Đình Bắc chuyền bóng thông minh cho Lê Văn Đô thoát xuống đối mặt với thủ môn Đình Triệu. Văn Đô tâng bóng qua đầu Đình Triệu, nhưng bóng cũng đi cao hơn xà ngang Hải Phòng.

report Đình Bắc phung phí cơ hội

45+2': CAHN phối hợp tấn công đẹp mắt, Đình Bắc cơ hội nhưng anh lại quyết định sút bóng bằng má ngoài chân phải và bị hậu vệ Hải Phòng chặn lại.

time Hiệp 1 có 5 phút bù giờ
report Friday uy hiếp khung thành CAHN

44': Friday cho thấy khả năng độc lập tác chiến cực hay. Một mình anh loại bỏ hậu vệ CAHN trước khi dứt điểm vào góc gần, khiến đội chủ nhà chao đảo.

report Chưa có bàn thắng

40': CAHN đang dồn ép nghẹt thở, liên tục tạo ra các tình huống hãm thành. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể ghi bàn mở tỷ số.

report KHÔNG VÀO! Đình Triệu cứu thua xuất sắc

34': Nhận bóng ở vị trí không thuận lợi, Leo Artur vẫn tung cú sút cực mạnh từ góc hẹp khiến Đình Triệu vất vả cứu thua.

report Đình Bắc dứt điểm không thành công

28': CAHN phản công nhanh, Đình Bắc bật tường đẹp mắt với đồng đội và tung cú sút nhanh trong vòng cấm Hải Phòng, nhưng một hậu vệ áo trắng vẫn cản bóng thành công.

report NGUY HIỂM! Nguyễn Filip mắc sai lầm ngớ ngẩn

26': Hải Phòng có cơ hội hiếm hoi từ đầu trận. Luis Antonio thoát xuống bên trái dứt điểm không thành công, nhưng thủ môn Nguyễn Filip lại chuyền lên sai địa chỉ. Số 9 của Hải Phòng lập tức rót bóng từ xa, bóng đi sát xà ngang khiến CAHN hú vía.

report Quang Hải sút phạt khó chịu

22': Từ vị trí đá phạt hơi lệch sang bên phải của CAHN, Quang Hải tung cú sút thẳng về khung thành Hải Phòng. Thủ môn Đình Triệu có phần giật mình và vất vả đấm bóng cho dù bóng đi thẳng về phía anh.

report Friday lạc lõng

15': Tiền đạo mới nổi của Hải Phòng, F. Friday hoàn toàn lạc lõng trên hàng tấn công. Tuyến giữa của đội khách không thể kiểm soát bóng khiến ngôi sao người Nigeria gần như "mất hút".

report Thế trận một chiều

10': CAHN đang tạo ra thế trận một chiều trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, họ chưa thể ghi bàn thắng.

report KHÔNG VÀO! Quang Hải tạo sóng gió

7': Từ đường chuyền dài của đồng đội, Quang Hải xâm nhập vòng cấm của Hải Phòng và tung cú vô lê một chạm đẹp mắt. Thủ môn Đình Triệu một lần nữa không kịp phản ứng, nhưng bóng đi ra ngoài.

report KHÔNG VÀO! Hugo Gomes dứt điểm nguy hiểm

3': Từ quả phạt góc của CAHN, Hugo Gomes đỡ bóng bằng ngực trước khi xoay người dứt điểm đẹp mắt. Bóng đi hiểm, nhưng chệch cột dọc trong gang tấc. Thủ môn Đình Triệu đã chôn chân đứng nhìn, rất đáng tiếc cho đội chủ nhà.

start Trận đấu bắt đầu
photo CAHN hoàn thành khởi động
cahn-1.jpg
cahn-2.jpg
cahn-3.jpg
report CLB CAHN đang áp đảo Hải Phòng

Trong 4 lần đối đầu gần nhất, CAHN bất bại trước Hải Phòng (thắng 3, hòa 1). Họ thậm chí từng đè bẹp đối thủ 5-1 ở trận đấu trên sân Hàng Đẫy vào năm ngoái.

report Alan Grafite bất ngờ vắng mặt

Chân sút số 1 của CAHN và V-League hiện tại, Alan Grafite bất ngờ vắng mặt không rõ lý do.

report Đội hình xuất phát
doi-hinh.jpg
cong-an-ha-noi-vs-hai-phong.jpg

Sau 3 vòng đấu đầu tiên của V.League 2025/26, CAHN đã cho thấy sự khởi đầu đầy hứng khởi với 7 điểm, tạm xếp nhì bảng sau Ninh Bình (9 điểm). Việc được thi đấu sớm ở vòng 6, trước khi tạm nghỉ để nhường chỗ cho AFC Champions League Two, là cơ hội để thầy trò HLV Mano Polking vươn lên ngôi đầu.

Ở cuộc đụng độ trên sân Hàng Đẫy tối 13/9, CAHN được đánh giá cao hơn hẳn Hải Phòng. Không chỉ sở hữu lực lượng vượt trội với nhiều tuyển thủ quốc gia như Quang Hải, Filip Nguyễn, Lý Đức hay Đình Bắc, đội bóng ngành công an còn có lợi thế sân nhà. Vấn đề đặt ra chỉ là sau kỳ FIFA Days vừa qua, họ có duy trì được nhịp thi đấu và phong độ đã thể hiện trong 3 trận mở màn hay không.

Ở chiều ngược lại, Hải Phòng cũng đã giành được 6 điểm sau 3 trận, xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng. Số liệu phản ánh đúng tinh thần thi đấu kiên cường của đội bóng đất Cảng.

Dù nhân sự không dày dặn và luôn đối mặt khó khăn về lực lượng, nhưng dưới bàn tay HLV Chu Đình Nghiêm, Hải Phòng chưa bao giờ là đối thủ dễ bị khuất phục. Chính bởi vậy, chuyến làm khách tới Hàng Đẫy lần này, dù được dự báo lành ít dữ nhiều, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vẫn đặt mục tiêu có điểm.

Xem trực tiếp Công an Hà Nội vs Hải Phòng trên kênh nào, ở đâu?

Trận đấu giữa Công an Hà Nội và Hải Phòng được phát sóng trực tiếp duy nhất trên FPT Play.

Link xem trực tiếp Công an Hà Nội vs Hải Phòng hôm nay

https://fptplay.vn/su-kien/68c14489e3c0f460a65f58d7?event=event

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

A Phi
#Trực tiếp bóng đá Việt Nam #Công an Hà Nội vs Hải Phòng #V-League 2025/26 #Trận đấu Hàng Đẫy #Lịch thi đấu V-League #Bóng đá Việt Nam trực tiếp #Sân Hàng Đẫy #HLV Mano Polking #HLV Chu Đình Nghiêm #FPT Play bóng đá

