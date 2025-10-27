Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Trực tiếp Công an Hà Nội vs Công an TPHCM (19h15 ngày 27/10): Đua tranh quyết liệt

Đặng Lai - Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Xem trực tiếp trận đấu giữa Công an Hà Nội và TPHCM ngày 27/10, cuộc đua vô địch và chiến lược của hai đội bóng giàu tham vọng ở LPBank V.League 1 mùa giải năm nay.

report Đội chủ nhà vắng Nguyễn Filip và Artur
img-7175.jpg
report Đội hình ra sân của CATPHCM

Khá bất ngờ khi đội khách không có Endrick. Tiền vệ tấn công hàng đầu của CATPHCM không góp mặt khiến sức công của họ bị ảnh hưởng đáng kể.

img-7174.jpg
report Đội khách đang làm nóng ở sân Hàng Đẫy
571775241-122128418714961322-4403617192014083157-n.jpg
571703601-122128418744961322-8696122638533715819-n.jpg
571181377-122128418762961322-7865551924347450322-n.jpg
571172063-122128418750961322-3288821761198467045-n.jpg
571297875-1239265391565218-4839029629554778658-n.jpg

Trong trận đấu cuối cùng vòng 8 LPBank V.League 1-2025/261-2025/26, Công an Hà Nội sẽ đại chiến với Công an TPHCM. Đội chủ nhà đang xếp thứ 3 trên BXH trong khi các vị khách là thứ 5. Cả 2 đều giành được những kết quả tốt trong thời gian qua với mạch 5 trận liền bất bại.

Tuy nhiên, CAHN vẫn được đánh giá cao hơn khá nhiều. Đội bóng này gần như là cái tên duy nhất bám đuổi Ninh Bình FC ở cuộc đua vô địch quốc gia, trong khi ở đấu trường Cúp C1 Đông Nam Á và Cúp C2 châu Á, họ vẫn nắm thế chủ động ở cuộc đua vào vòng loại trực tiếp. Đội bóng ngành công an khá rộng cửa dẫn đầu các bảng đấu của mình dù cho nhiều thời điểm, đáng lẽ họ phải làm tốt hơn.

cahn.png

Bên kia chiến tuyến, CATPHCM được nhắc đến với tiềm lực và tham vọng lớn. Lực lượng của đội bóng này cũng được đầu tư mạnh mẽ với những ngôi sao trải dài trên các vị trí. Xét về lực lượng cầu thủ ngoại, thậm chí CATPHCM còn đắt giá hơn CAHN với vài cái tên được định giá hơn 1.000.000 USD như Matheus Felipe, Raphael Utzig.

Song vấn đề là những cái tên này chưa thực sự thể hiện tốt nhất khả năng của mình. Trong nhiều thời điểm, Matheus vẫn mắc sai sót trong khi Utzig chỉ thi đấu ở mức độ tròn vai. Sự bùng nổ về mặt phong độ của lực lượng ngoại, rõ ràng CAHN đang thể hiện tốt hơn đối thủ. Và họ tin rằng với những Alan, Artur hay Gomes, đại diện sân Hàng Đẫy sẽ tiếp tục giành 3 điểm hôm nay.

FPT Play là đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2025/26 tại https://fptplay.vn

Đặng Lai - Tiểu Phùng
#trực tiếp V.League #LPBank V.League 1 #V.League #LPBank V.League #HAGL #CAHN #Nam Định #Ha Noi FC #Thể Công Viettel #CAHN vs CATPHCM #Quang Hải #Leo Artur #Alan

