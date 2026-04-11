Trực tiếp Arsenal vs Bournemouth, 18h30 ngày 11/4: Bứt phá

Giữa nỗi thất vọng ở cúp quốc nội và niềm vui mừng tại Champions League, người ta dường như bỏ quên vị trí của Arsenal tại Premier League, nơi thầy trò Mikel Arteta đã thắng 4 trận liên tiếp để vượt qua mốc 70 điểm.

Tottenham Hotspur, Chelsea, Brighton & Hove Albion và Everton đều đã gục ngã trước sức mạnh vượt trội của Arsenal trong chuỗi trận đó - Everton là nạn nhân của pha đệm bóng cận thành của Viktor Gyokeres và bàn thắng lịch sử của Max Dowman - giúp Arsenal tạo khoảng cách tới 9 điểm so với Man City và tràn đầy cơ hội vô địch lần đầu tiên sau 22 năm chờ đợi.

Mặc dù cả EFL Cup và FA Cup đều không thể tô điểm thêm cho tủ danh hiệu của Arsenal mùa hè này, nhưng thầy trò Arteta đã đặt một chân vào bán kết Champions League nhờ chiến thắng quả cảm 1-0 ở trận lượt đi trước Sporting Lisbon hôm thứ Ba, đội mà họ sẽ tiếp đón lần nữa tại Emirates vào thứ Tư tuần sau.

Trước khi nghĩ đến trận bán kết Champions League có khả năng gặp Atletico Madrid, Arsenal đang hướng tới chiến thắng thứ 8 liên tiếp trên sân nhà ở mọi đấu trường. Quan trọng hơn, đánh bại Bournemouth sẽ giúp Pháo thủ tạm thời bỏ xa Man City 12 điểm và tạo áp lực đáng kể lên Pep-team, đội phải gặp Chelsea vào tối mai.