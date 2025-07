Trọng tài quốc gia tham gia điều hành Giải Pickleball ‘Quạt mát trao em - Ươm mầm tri thức’

TPO - Với quy mô chuyên nghiệp và hoành tráng, Ban tổ chức đã mời tổ trọng tài chuyên nghiệp 100% có chứng chỉ, trong đó có 1 trọng tài quốc gia tham gia điều khiển Giải Pickleball “Quạt mát trao em - Ươm mầm tri thức”.

Ngày 3/7, Ban Tổ chức Giải Pickleball “Quạt mát trao em - Ươm mầm tri thức” đã tổ chức Lễ bốc thăm và chia bảng thi đấu. Được biết, giải đấu sẽ diễn ra trong 2 ngày 5 và 6/7 tại cụm sân Picklezone Vinh heritage (khu đô thị Vinh Heritage, Nghệ An).

Ban Tổ chức cho biết, sau nhiều ngày đăng ký đã có hơn 300 lượt đăng ký và chính thức có 155 cặp thi đấu. Trong đó có 72 cặp đôi thi đấu trình 4.2; 36 đôi trình 4.4 và có 25 cặp đôi trình 4.8. Ngoài ra, có 22 cặp đôi thi đấu ở hạng mục đôi nam nữ.

Chị Phạm Thị Lệ Thủy (cán bộ Phòng Quản lý Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa TT&DL tỉnh Nghệ An) - người điều hành tổ trọng tài và các loạt trận thi đấu cho biết, giải đấu tuy không phải là quy mô lớn nhưng lại có ý nghĩa rất lớn. Bên cạnh đó, giải được tổ chức bởi các đơn vị nhà nước phối hợp nên có quy mô bài bản, hoành tráng và chuyên nghiệp.

Chị Phạm Thị Lệ Thủy cho hay, điều đặc biệt của giải đấu này còn ở tổ trọng tài điều khiển các trận đấu. Theo đó, sẽ có 14 trọng tài tham gia điều khiển các loạt trận đấu. Mỗi trận đấu sẽ có 2 trọng tài điều khiển. Ở các trận bán kết và chung kết, số lượng trọng tài sẽ được tăng lên để đảm bảo quy mô và tính chất quan trọng của trận.

“100% trọng tài tham gia điều khiển giải đấu này đều đã được cấp Chứng chỉ trọng tài Pickleball do Cục Thể dục Thể thao và Sở Văn hóa Thể thao, Du lịch tỉnh cấp. Trong đó có 1 trọng tài quốc gia từng tham gia điều hành Giải Vô địch Pickleball toàn quốc năm 2024. Các trọng tài còn lại đều đã có kinh nghiệm, uy tín và tham gia điều hành nhiều giải đấu lớn nhỏ khác nhau trong khu vực”, chị Phạm Thị Lệ Thủy nói và cho biết, công tác tuyển chọn trọng tài đã rất khắt khe và yêu cầu cao nên các vận động viên yên tâm thi đấu. Tổ trọng tài cam kết sẽ điều hành giải đấu khách quan, công tâm.

Đại diện Ban Tổ chức cũng cho biết, ngoài các giải thưởng đã được công bố từ trước với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100.000.000 đồng, toàn bộ các vận động viên tham gia giải đấu sẽ được nhận nhiều phần quà ý nghĩa và độc đáo như: quạt cầm tay, móc khóa hình vợt Pickleball. Trong quá trình thi đấu, các vận động viên, khán giả được cung cấp các đồ ăn nhẹ và nước uống.

Giải Pickleball “Quạt mát trao em - Ươm mầm tri thức” được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An phối hợp với Báo Tiền Phong, Sở GD&ĐT Nghệ An và Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An tổ chức. Giải đấu nhằm tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, học hỏi và cổ vũ, động viên phong trào tập luyện môn Pickleball trên địa bàn tỉnh Nghệ An; góp phần tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức phát động chương trình thiện nguyện “Quạt mát trao em - Ươm mầm tri thức” nhằm kêu gọi sự chung tay của cộng đồng để hỗ trợ mua và lắp đặt quạt trần cho các trường học ở vùng khó khăn, góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh trong mùa nắng nóng.

“Đến nay Ban tổ chức đã kêu gọi được 100 quạt mát trao em và tiếp tục nhận sự ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức cho chương trình. Sự tham gia tích cực, nhiệt huyết của các vận động viên chính là những hành động sẻ chia, góp phần tạo nên môi trường học tập thân thiện, giúp các em học sinh nuôi dưỡng ước mơ và chắp cánh cho tương lai”, đại diện Ban Tổ chức giải chia sẻ.