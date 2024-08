TPO - Ngày 1/8, tại trụ sở Tỉnh Đoàn Nghệ An đã diễn ra Lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh về công tác cán bộ.

Tham dự buổi lễ có anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Bùi Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Đoàn cùng đại diện các Ban chuyên môn T.Ư Đoàn.

Về phía tỉnh Nghệ An có ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh Ủy cùng đại diện UBMTTQ, Ban Dân vận, Ban Tổ chức, Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An.

Tại buổi lễ, anh Bùi Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Đoàn đã công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về việc Công nhận chị Nguyễn Thị Phương Thúy giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An khóa XVIII nhiệm kỳ 2022-2027. Tại buổi lễ, đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An đã công bố Quyết định chuẩn y chị Nguyễn Thị Phương Thúy giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Tỉnh Đoàn Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự buổi lễ, anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn đã gửi lời chúc mừng đến tân Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An đồng thời lưu ý 4 vấn đề và mong muốn cá nhân Bí thư cùng tập thể cơ quan Tỉnh Đoàn quan tâm thực hiện.

Theo đó, Bí thư T.Ư Đoàn nhấn mạnh cơ quan Tỉnh Đoàn Nghệ An cần tiếp tục duy trì là tập thể truyền thống, đoàn kết, gắn bó, tương trợ lẫn nhau. Không chỉ riêng cơ quan Tỉnh Đoàn mà Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn phải đoàn kết, thống nhất. Trong đó, cá nhân Bí thư Tỉnh Đoàn phải là tấm gương cho các cán bộ trong cơ quan. Từ việc nhỏ nhất như thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan.

Đồng thời cần quan tâm 3 khâu đột phá của Đoàn để triển khai tốt trong nội dung công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An. Trong đó là quan tâm công tác cán bộ, trước tiên là cơ quan Tỉnh Đoàn, sau đó là Đoàn cơ sở, để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn. Công tác chuyển đổi số cần được quan tâm và ứng dụng vào công việc hàng ngày. Thực hiện tốt công tác hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế.

Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị ngay từ bây giờ, cần quan tâm để có kế hoạch công tác chuẩn bị, rà soát các hệ thống chỉ tiêu nhiệm kỳ, công tác quy hoạch cán bộ để chuẩn bị 1 bước cho nhiệm kỳ sau. Mong muốn Bí thư Tỉnh Đoàn cùng Ban Thường vụ quan tâm triển khai công tác chuẩn bị cho năm 2025, năm sơ kết giữa nhiệm kỳ nghị quyết Đại hội Đoàn toàn Quốc lần thứ 12.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Phương Thúy bày tỏ và gửi lời cảm ơn trân trọng tới lãnh đạo Trung ương Đoàn, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban ngành tỉnh Nghệ An đã tín nhiệm và bầu giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An khóa XVIII nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Phương Thúy xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Bí thư T.Ư Đoàn và xin hứa quyết tâm thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trước Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, trước Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn và các đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh.

“Từ thời điểm này và chặng đường sắp tới, với trọng trách là người thủ lĩnh thanh niên của tỉnh, cũng như người đứng đầu của Đảng ủy cơ quan, bản thân sẽ không ngừng rèn luyện, học tập, nghiên cứu; hết sức cầu thị, bám sát, nắm chắc cơ sở, lấy cơ sở làm nền tảng để triển khai nhiệm vụ; kế thừa và phát huy những thành quả của thế hệ cán bộ Đoàn đi trước; Bản thân sẽ tiên phong, gương mẫu, cố gắng phấn đấu làm việc, rèn luyện, đoàn kết gắn bó với anh em thật nghĩa tình; sẽ sống và làm việc hết mình theo điều đúng, lẽ phải, tất cả vì cái chung, vì sự phát triển của phong trào thanh niên tỉnh nhà…”, chị Nguyễn Thị Phương Thúy phát biểu.