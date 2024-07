Chị Nguyễn Thị Phương Thúy tái cử Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2024-2029

TPO - Tại Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2024 - 2029, chị Nguyễn Thị Phương Thúy tiếp tục được Đại hội hiệp thương bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nghệ An khóa VII nhiệm kỳ 2024-2029.

Trong 2 ngày 12,13/7, tại thành phố Vinh (Nghệ An) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029 với sự tham gia của 260 đại biểu, đại diện cho hơn 700.000 thanh niên trong toàn tỉnh.

Trong 2 ngày làm việc, Đại hội đã triển khai nhiều nội dung quan trọng về nhân sự, trong đó, các đại biểu đã hiệp thương bầu Uỷ ban Hội LHTN tỉnh Nghệ An khóa VII gồm 69 anh, chị. Chị Nguyễn Thị Phương Thuý tiếp tục được Đại hội tín nhiệm, hiệp thương giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An khoá VII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An khoá VII đã tiến hành hiệp thương 21 anh, chị vào Ban thư ký Hội LHTN tỉnh, Hội nghị cũng đã hiệp thương chọn cử 7 Phó Chủ tịch Hội khóa VII bao gồm: anh Cao Xuân Thảo (Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Phong trào Tỉnh Đoàn Nghệ An), chị Lô Thị Trung Hiếu (Phó Ban Phong trào Tỉnh Đoàn Nghệ An), anh Nguyễn Đàm Văn (Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An), anh Nguyễn Thanh Hải (Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An), anh Nguyễn Đình Khánh (Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An), anh Đinh Ngọc Khang và anh Đặng Đức Hiếu (Chủ nhiệm CLB Thanh niên tình nguyện Nghệ An).

Đại hội cũng đã hiệp thương Ban kiểm tra gồm 5 anh, chị; trong đó anh Cao Xuân Thảo được hiệp thương giữ chức Trưởng Ban kiểm tra Hội LHTN Việt Nam tỉnh khoá VII.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại Đại hội, thay mặt cho Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa VII, chị Nguyễn Thị Phương Thuý cho biết: “Đây là một vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao trước phong trào thanh niên, hoạt động của các cấp Hội toàn tỉnh. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An sẽ đoàn kết, thống nhất, không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động công tác Hội nhằm tạo bước chuyển biến mới về chất lượng hoạt động cơ sở Hội, đảm bảo vai trò nòng cốt của Đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân; Xây dựng một tập thể đổi mới, sáng tạo để cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trọng trách mà Đại hội đã tin tưởng giao phó”.