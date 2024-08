Nhiều chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh Nghệ An được kết nạp Đảng

TPO - Trong chiến dịch “tình nguyện mùa Hè xanh”, 4 sinh viên ưu tú Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (Nghệ An) được kết nạp Đảng ngay tại địa bàn hoạt động tình nguyện miền núi.

Tiêu biểu trong danh sách được kết nạp Đảng lần này là sinh viên Trần Quốc Duật (SN 2003) - Lớp Đại học tự động hóa CK16A3, Khoa Điện, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh. Trần Quốc Duật cùng gần 50 sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tham gia Chiến dịch “Tình nguyện mùa Hè xanh 2024” tại xã Châu Phong (huyện Quỳ Châu, Nghệ An).

Tại đây, các tình nguyện viên tham gia sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng; trao tặng hơn 50 bóng đèn cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Châu Phong.

Vận dụng những kiến thức được học tại giảng đường, đội sinh viên tình nguyện của Trường Sư phạm Kỹ thuật Vinh còn trực tiếp thi công, trao tặng công trình thanh niên “Đường điện năng lượng mặt trời” với chiều dài 1 km tại bản Ban, xã Châu Phong. Tổng giá trị của công trình hơn 30 triệu đồng, góp phần giúp bà con hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, nhóm sinh viên của Duật còn mở lớp dạy võ miễn phí cho gần 100 em học sinh trên địa bàn xã Châu Phong, qua đó góp phần tạo nên những sân chơi lành mạnh cho các em nhỏ miền núi vào dịp hè.

Không những tích cực tham gia các phong trào do Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường tổ chức, Trần Quốc Duật còn xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Duật là nhân tố tiêu biểu đại diện cho trường tham gia cuộc thi Techfest cấp tỉnh năm 2023 và cùng với nhóm tác giả của mình lọt tốp 10 Dự án Khởi nghiệp cấp Trung ương trong năm 2023. Chàng sinh viên đam mê tình nguyện còn giành giải Nhì tại cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh với tên gọi “Ánh sáng soi đường” do Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức.

Ngoài Trần Quốc Duật, còn có 3 nhân tố tiêu biểu trong tổng số gần 50 sinh viên tình nguyện của trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Vinh. Đó là em Nguyễn Thị Nhung - Khoa Điện - Điện tử - sinh viên xuất sắc đã đạt được Giải thưởng “Sao tháng Giêng” cấp trường năm 2022 và Đoàn trường khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội năm học 2021 - 2022, năm học 2022 - 2023.

Tiếp đó là sinh viên Lương Thị Hồng Nhung - Khoa Công nghệ -Thông tin và sinh viên Cao Văn Lập - Khoa Điện - Điện tử cũng là những sinh viên xuất sắc đạt nhiều giải thưởng. Các em đã vận dụng những kiến thức mình học được để những năm qua tiên phong về địa bàn các huyện miền núi triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ các em nhỏ học dịp Hè và trao tặng nhiều công trình thanh niên ý nghĩa.

Ghi nhận những nỗ lực của các em, ngày 11/7, Chi bộ Sinh viên thuộc Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 4 chiến sĩ tình nguyện Mùa Hè xanh năm 2024 của trường ngay tại địa bàn tình nguyện.

Tại buổi lễ, trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các sinh viên được kết nạp Đảng đã đọc lời tuyên thệ, nguyện tiếp tục nỗ lực rèn luyện và phấn đấu trong học tập, hoạt động đoàn thể, thực hiện tốt Điều lệ Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đảng bộ đề ra để xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An, những năm qua, việc các chiến sĩ tình nguyện Mùa Hè xanh được kết nạp Đảng tại địa bàn tình nguyện đã tạo nên nguồn động viên lớn dành cho lực lượng đoàn viên, thanh niên.

Đây là mô hình được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An chỉ đạo nhằm khích lệ, động viên các đoàn viên, thanh niên phấn đấu, rèn luyện, tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đồng thời, góp phần làm sôi nổi, ý nghĩa thêm Chiến dịch Tình nguyện Hè tại các địa bàn khó khăn của tỉnh.