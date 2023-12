Tỉnh Đoàn Nghệ An vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

TPO - Năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã hoàn thành 14/14 chỉ tiêu đề ra, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã được T.Ư Đoàn tặng Bằng khen, được UBND tỉnh xếp loại thi đua hoàn thành thành xuất sắc nhiệm vụ và đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Ngày 14/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và các cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn năm 2023.

Năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã bám sát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027, Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn khóa XVIII, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, Chương trình công tác năm; bám sát sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cụ thể hóa, xây dựng các nghị quyết, đề án, chương trình để chủ động trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, lựa chọn nội dung phù hợp, thực hiện tốt các nhiệm vụ, chương trình nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Gắn với chủ đề năm 2023 là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo định hướng của T.Ư Đoàn, Tỉnh ủy Nghệ An. Có 14/14 chỉ tiêu hoàn thành, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt mức so với chương trình đề ra.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng đã chỉ đạo, kết nối, vận động, kêu gọi các nguồn lực trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho thiếu nhi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo. Kết quả, trong năm 2023, toàn tỉnh đã ủng hộ xây dựng 25 nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023 - 2025 với tổng số tiền 1.130 triệu đồng. Trong đó có 11 ngôi nhà khăn quàng đỏ cho thiếu nhi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An được T.Ư Đoàn tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè. Tỉnh Đoàn được UBND tỉnh xếp loại thi đua hoàn thành thành xuất sắc nhiệm vụ và đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Năm vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã có trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đoàn thanh niên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh triển khai, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã có nhiều thảo luận, đóng góp ý kiến để nghiêm túc kiểm điểm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của tập thể và các cá nhân trong Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.

Theo đó, nội dung và phương thức tuyên truyền, giáo dục của Đoàn tại một số thời điểm, một số đơn vị còn thiếu sức hấp dẫn, hiệu quả chưa cao; Việc chỉ đạo phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, định hướng, giới thiệu việc làm cho thanh niên tuy có chuyển biến nhưng hiệu quả chưa cao. Trong một số thời điểm, công tác giám sát, phản biện chưa chủ động, chất lượng hiệu quả chưa cao.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh trong thực hiện các quy chế về lãnh đạo quản lý, tăng cường sự đoàn kết; những thành tích xuất sắc mà cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đã đạt được trong năm qua. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn tổ chức Đoàn và cán bộ đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy tính tiên phong, phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, khắc phục những hạn chế còn tồn tại.

Kết luận Hội nghị, anh Lê Văn Lương - Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đại biểu, đồng thời thể hiện sự quyết tâm trong công tác tham mưu, chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2024.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An cũng đã tiến hành lấy phiếu biểu quyết đề nghị xếp loại tập thể Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, cá nhân Bí thư Tỉnh Đoàn, các Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn quản lý.