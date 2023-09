Tỉnh Đoàn Nghệ An hỗ trợ, trao quà động viên học sinh vùng tâm lũ

TPO - Mưa lũ khiến huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An chịu thiệt hại nặng nề. Trong chiều 28/9, Tỉnh Đoàn Nghệ An, Hội doanh nhân trẻ Nghệ An đã trao 100 triệu đồng giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.