Háo hức đón chờ giải Pickleball thiện nguyện “Quạt mát trao em - Ươm mầm tri thức”

TPO - Giải đấu Pickleball được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể thao và phát động quyên góp, ủng hộ quạt trần cho các trường học ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong dịp hè nắng nóng.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2025 và nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với các em học sinh vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn trên địa bàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An phối hợp với Báo Tiền Phong, Sở GD&ĐT Nghệ An và Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An tổ chức Giải Pickleball “Quạt mát trao em - Ươm mầm tri thức”.

Giải đấu được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường giao lưu, học hỏi và cổ vũ, động viên phong trào tập luyện môn Pickleball trên địa bàn tỉnh Nghệ An; góp phần tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong tầng lớp nhân dân.

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức phát động chương trình thiện nguyện “Quạt mát trao em - Ươm mầm tri thức” nhằm kêu gọi sự chung tay của cộng đồng để hỗ trợ mua và lắp đặt quạt trần cho các trường học ở vùng khó khăn, góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh trong mùa nắng nóng.

Theo đó, giải đấu dự kiến sẽ được tổ chức trong vòng 3 ngày từ 4-6/7/2025 tại thành phố Vinh (Nghệ An). Đối tượng tham gia thi đấu là các vận động viên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, hoặc đang học tập, công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Giải có 5 nội dung thi đấu gồm: Đôi nam trình 5.8; đôi nam trình 4.8; đôi nam trình 4.4; đôi nam trình 4.2 và đôi nam, nữ trình 4.1. Lệ phí đăng ký là 500.000 đồng/1VĐV.

Tham gia giải đấu, các VĐV có cơ hội nhận được cúp và nhiều phần quà hấp dẫn, trị giá lớn đến từ các nhà tài trợ giải. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 100.000.000 đồng

“Ngay từ hôm nay, các vận động viên có thể đăng ký tham gia giải. Giải đấu là nơi hội tụ của đam mê, tinh thần đồng đội và trái tim nhân ái. Sự tham gia tích cực, nhiệt huyết của các vận động viên chính là những hành động sẻ chia, góp phần tạo nên môi trường học tập thân thiện, giúp các em học sinh nuôi dưỡng ước mơ và chắp cánh cho tương lai”, đại diện Ban Tổ chức giải chia sẻ và cho biết, giải đấu đang nóng lên từng ngày. Hiện Ban Tổ chức đã nhận được khá nhiều đăng ký của các vận động viên trong và ngoài tỉnh.