Trọn bộ bí kíp ăn ngon, 'hợp ví' sinh viên chỉ từ 15.000 đồng

“Ăn gì vừa ngon, vừa hợp ví?” - nỗi băn khoăn quen thuộc của tân sinh viên mỗi giờ ăn nay đã có lời giải. Chỉ từ 15.000 đồng, bạn đã có trong tay thực đơn đa dạng, từ bữa chính no lâu đến món ăn vặt “giải sầu”, đáp ứng trọn vẹn mọi khẩu vị. Tất cả bí kíp sẽ được bật mí ngay dưới đây!

Những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học, mọi thứ đều mới mẻ: chương trình học, bạn bè, thời gian biểu, chuyện ăn uống, kèm theo đó là vô vàn nỗi lo khác. Giữa bộn bề ấy, hãy để “chân ái” ShopeeFood san sẻ một phần, bắt đầu từ nhu cầu cơ bản nhất: ăn ngon mỗi ngày. Chỉ cần mở ứng dụng, chọn tính năng “Ăn Ngon Rẻ”, bạn sẽ bước vào một “thiên đường ẩm thực” với hàng loạt món ngon vừa hợp khẩu vị, vừa hợp ví, giá chỉ từ 15.000 đồng.

Thực đơn món chính - ăn ngon cả tuần, không lo trùng món

Với lịch học dày đặc, sinh viên luôn cần những bữa ăn đủ dinh dưỡng và no lâu. Các món chính như cơm, bún hay mì vì thế luôn là lựa chọn hàng đầu. Tại tính năng “Ăn Ngon Rẻ” trên ShopeeFood, thực đơn phong phú giúp các tân sinh viên thoải mái đổi vị cả tuần mà vẫn đảm bảo ngân sách “dễ thở”.

“Hội mê cơm” chắc chắn sẽ xiêu lòng trước phần cơm gà xối mỡ giòn rụm, cơm sườn nướng thơm lừng hay cơm chiên Dương Châu đầy màu sắc. Những ai mê các món bún sẽ khó lòng bỏ qua một tô bún bò đậm vị, bún riêu thanh ngọt hay bún chả thơm nức mũi chuẩn vị quê nhà.

Thỏa sức đổi vị mỗi ngày với cơm, bún, mì no lâu chuẩn gu sinh viên, giá chỉ từ 15.000 đồng trên ShopeeFood

Còn nếu bạn là “tín đồ mì”, ngại gì mà không chọn ngay mì trộn sa tế cay cay, mì xào bò nóng hổi hay mì nước trứng đơn giản mà hợp khẩu vị giới trẻ. Tất cả đều được ShopeeFood chọn lọc từ những đối tác uy tín gần khu vực bạn học tập, sinh sống để mỗi bữa ăn vừa ngon, vừa tiện, lại vừa “hợp túi tiền”, chỉ từ 15.000 đồng.

Đồ uống và món ăn vặt - muôn lựa chọn, thỏa sức “giải sầu”

Với sinh viên xa nhà, các buổi học nhóm hay gặp gỡ bạn bè thường gắn liền với những món ăn vặt và đồ uống quen thuộc. Dù là trà sữa trân châu béo ngậy, matcha latte mát lạnh hay nước ép trái cây tươi nguyên chất, tất cả đều có mặt trên danh sách “Ăn Ngon Rẻ”, để cả nhóm dễ dàng “chốt đơn” mỗi khi muốn đổi vị.

Từ trà sữa béo ngậy đến bánh tráng trộn full topping, ShopeeFood đều có thể thỏa mãn chiếc bụng đói của bạn và hội “cạ cứng”.

Bên cạnh đó, danh mục đồ ăn vặt cũng không kém phần hấp dẫn với bánh tráng trộn đầy đủ topping, trái cây tươi giòn rụm chấm muối ớt hay mẹt cá viên mắm tỏi đậm đà. Dù sở thích mỗi người khác nhau, ShopeeFood vẫn đáp ứng trọn vẹn, đảm bảo ai cũng tìm được món chuẩn gu.

Bí kíp săn menu ăn uống thả ga với “Ăn Ngon Rẻ”

Tận hưởng ẩm thực đa dạng với chi phí “hạt dẻ” không còn là điều khó khăn với các bạn sinh viên. Giờ đây, bạn chỉ cần mở ứng dụng ShopeeFood, chọn mục “Ăn Ngon Rẻ”, lướt đến món mình yêu thích, chọn “Mua ngay”, kiểm tra lại thông tin thanh toán và tiến hành đặt đơn. Ngay sau đó, các món ăn sẽ được đội ngũ tài xế trong màu áo cam giao tận tay.

Đặc biệt, vào ngày 15 hàng tháng hoặc những dịp ưu đãi đặc biệt như “ngày đôi”, các món ăn trong danh sách “Ăn Ngon Rẻ” đồng loạt giảm sâu còn 15.000 đồng (miễn phí vận chuyển và chưa bao gồm phí khác). Với các ngày còn lại, bạn vẫn có thể tận hưởng loạt món ngon chỉ với mức giá từ 30.000 đồng (đã bao gồm phí vận chuyển).

Chỉ với một vài thao tác đơn giản, những món ăn vừa ngon vừa rẻ sẽ được ShopeeFood giao đến tận tay bạn.

Ăn ngon giờ đây không còn là “đặc quyền” của những ngày ngân sách dư dả, mà đã trở thành thói quen hàng ngày. Với vài thao tác đơn giản, sinh viên ở nhiều tỉnh thành như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Huế, Đồng Nai… đều có thể dễ dàng tiếp cận hàng loạt lựa chọn ẩm thực vừa hợp khẩu vị, vừa hợp ví thông qua tính năng “Ăn Ngon Rẻ”.

Hàng loạt món ngon, giá hời đang đợi bạn “chốt đơn”, truy cập vào mục “Ăn Ngon Rẻ” trên ứng dụng ShopeeFood để không bỏ lỡ đại tiệc ẩm thực chỉ từ 15.000 đồng trong mùa nhập học này.