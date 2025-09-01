Trời Hà Nội trước, trong lễ diễu binh diễu hành có mưa không?

TPO - Từ chiều tối 1/9 đến sáng sớm 2/9, Hà Nội có thể xuất hiện các đợt mưa rải rác. Từ giữa sáng 2/9 Hà Nội ít mưa, xuất hiện các đợt nắng gián đoạn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ chiều tối nay đến sáng 2/9, Hà Nội sẽ duy trì thời tiết mưa dông gián đoạn theo từng đợt, cục bộ có thể xuất hiện các thời điểm có mưa vừa đến mưa to. Từ giữa sáng đến chiều, Hà Nội sẽ ít mưa hơn, trời xuất hiện các đợt nắng gián đoạn.

Khi hệ thống radar phát hiện các vùng mây có khả năng gây mưa ở Hà Nội, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia sẽ phát bản tin cảnh báo mưa dông khu vực nội thành Hà Nội ở địa chỉ: https://www.nchmf.gov.vn/kttv/

Ngoài ra, độc giả cũng có theo dõi diễn biến mưa dông Hà Nội và các địa phương trên toàn quốc theo thời gian thực ở địa chỉ hymetnet.gov.vn.

Hà Nội có thể xuất hiện mưa dông gián đoạn từ chiều tối nay đến giữa sáng 2/9.

Ngày hôm nay (1/9), khu vực phía nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa, khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 7-15h ngày 1/9 có nơi trên 50mm như trạm Xuân Thủy (Ninh Bình) 54.8mm, trạm Suối Tiên (Khánh Hòa) 65.3mm, trạm Nhơn Thọ (Gia Lai) 60.8mm, trạm U Minh (Cà Mau) 70mm.

Dự báo trong chiều tối và đêm 1/9, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có mưa to trên 80mm.

Ngoài ra, trong chiều tối và tối 1/9, khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-40mm, có nơi mưa to trên 90mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 80mm trong 3h có khả năng gây ngập úng cục bộ.

Tại Nghệ An, trong đêm qua, lũ ở hạ lưu sông Cả (Nghệ An) tại trạm Nam Đàn đã đỉnh và trong ngày hôm nay đang xuống chậm. Lúc 13h chiều nay, mực nước tại trạm Nam Đàn trên BĐ1.

Dự báo trong đêm nay và ngày mai (2/9), lũ hạ lưu sông Cả tiếp tục xuống và duy trì trên mức BĐ1. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc tỉnh Nghệ An.