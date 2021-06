Trao 100 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19

TPO - Nhằm hỗ trợ và chia sẻ với thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Tỉnh đoàn Nghệ An đã trao tặng 100 suất quà thiết yếu cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, 100 suất quà được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh kịp thời gửi đến 100 công nhân thuộc 5 công ty, bao gồm: Công ty CP May Halotexco, Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan, Công ty CP Bao bì Tân Khánh An, Công ty CP Vilaconic và Công ty TNHH 1 thành viên Thủy Lợi Nam.

Nhiều công nhân tại các công ty là lao động chính trong nhà, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến cuộc sống của họ đã khó khăn nay càng vất vả hơn. “Phần quà có giá trị tinh thần lớn, động viên chúng tôi vượt qua khó khăn lúc này”, một công nhân Công ty CP May Halotexco chia sẻ.

Trong 6 tháng qua, các cấp bộ Đoàn, Hội ở Nghệ An đã tổ chức chăm lo, hỗ trợ cho 4.572 lượt thanh niên với tổng giá trị nguồn lực gần 4,351 tỷ đồng. Các hoạt động chăm lo cho thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn được triển khai bằng nhiều hình thức ý nghĩa, thiết thực như: thăm, tặng quà; hỗ trợ vé xe, vé tàu về quê ăn Tết; vận động các chủ nhà trọ giảm giá thuê phòng; quyên góp ủng hộ nhu yếu phẩm cần thiết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn…

Anh Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An cho biết, chương trình nhằm hưởng ứng lời kêu gọi “Không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ trước làn sóng dịch COVID-19. Ngoài việc hỗ trợ cho thanh niên, công nhân từng bước ổn định cuộc sống và công việc, chương trình còn là cầu nối để tăng cường khối đoàn kết, tập hợp lực lượng thanh niên, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội trong các khu công nghiệp, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.