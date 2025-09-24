Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trấn Thành gây tò mò khi lần đầu dẫn dắt gameshow dùng trí tuệ nhân tạo

Như Lê

HHTO - Gameshow Việt Nam đầu tiên ứng dụng công nghệ A.I vừa chính thức hé lộ những thông tin đầu tiên, trong đó đáng chú ý là sự xuất hiện của Host - MC Trấn Thành.

Cái tên A.I LÀ AI? đã khơi gợi sự tò mò khi trực tiếp nhắc đến A.I - chủ đề công nghệ được quan tâm hàng đầu hiện nay. Điều này mở ra những câu hỏi về cách A.I hiện diện trong một chương trình giải trí, cũng như trải nghiệm mà trí tuệ nhân tạo có thể mang đến cho khán giả trong bối cảnh thị trường gameshow tuy sôi động nhưng ít đột phá hiện tại.

Người “cầm trịch” và dẫn dắt chương trình chính là một gương mặt quen thuộc với khán giả - MC Trấn Thành. A.I LÀ AI? cũng là gameshow thứ 4 có sự tham gia của Trấn Thành trong năm 2025, đánh dấu một năm đầy năng suất của nam nghệ sĩ.

img-1125.jpg
img-1126.jpg

Trong đoạn clip công bố chương trình, host Trấn Thành gây chú ý với lời “cảnh báo” Nó đang đến, kèm loạt từ khóa đầy kịch tính như: “Tuyệt tác”, “thâu tóm”, “thao túng”, “thu thập thông tin”, “thách thức”, “thay thế”, “có khi còn hấp dẫn hơn bạn”. Đặc biệt, chi tiết về “đang tạo song trùng” xuất hiện trong teaser càng gợi mở sự xuất hiện của một bản sao chép vừa hoàn hảo vừa đáng ngờ.

img-1127.jpg

Nhiều năm trở lại đây, công nghệ A.I phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng trong lĩnh vực giải trí. Ở Hollywood, A.I giúp xử lý cảnh quay nguy hiểm, tái hiện hình ảnh huyền thoại đã khuất. Âm nhạc chứng kiến các ca khúc do A.I sáng tác, trong khi truyền hình thử nghiệm MC ảo, nhân vật ảo. Tại Việt Nam, những dự án như phần mềm viết nhạc bằng trí tuệ nhân tạo hay mô hình “thần tượng ảo” đã cho thấy A.I ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong sáng tạo giải trí.

img-1133.jpg

Song song đó, khái niệm “song trùng” từ lâu đã là một đề tài thú vị khi tại Việt Nam không ít lần công chúng bắt gặp những sự trùng hợp đến khó tin: nghệ sĩ trong showbiz được ví như “bản sao” của nhau, cầu thủ trên sân cỏ gợi nhớ đến một nhân vật quen mặt, hay ngay trong đời thường cũng xuất hiện những gương mặt, phong cách khiến người ta bất giác liên tưởng đến một ngôi sao nổi tiếng.

Đặt trong không gian của A.I LÀ AI?, yếu tố song trùng sẽ được công nghệ A.I khai thác theo cách độc đáo - nơi ranh giới giữa giống và khác, thật và ảo, quen thuộc và lạ lẫm cùng tồn tại, mang đến cho khán giả trải nghiệm đầy bất ngờ.

img-1130.jpg
A.I LÀ AI? dự kiến lên sóng từ ngày 24/10/2025 trên FPT Play.
a1a56bbd-e31d-438b-b053-9ed419bb4f79.jpg
Như Lê
#Trấn Thành #gameshow AI #trí tuệ nhân tạo #giải trí công nghệ #chương trình giải trí

