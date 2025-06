Trận đấu bị 'phá' vì thời tiết, FIFA đối diện nỗi lo mới tại Club World Cup 2025

TPO - Trận Pachuca vs Salzburg ở bảng H FIFA Club World Cup 2025 theo lịch dự kiến diễn ra vào lúc 05h00 ngày 19/6 theo giờ Việt Nam. Nhưng đến phút 54, trọng tài đã phải thổi còi yêu cầu các cầu thủ cũng như quan chức điều hành trận đấu vào trong phòng thay đồ...

Lý do là do thời tiết xấu. Mưa như trút nước và giông bão kéo đến ở sân TQL. Quyết định của trọng tài là hợp lý, đảm bảo an toàn và duy trì tính chuyên nghiệp cho sự kiện. Hơn nữa, luật tại Mỹ cũng cấm tổ chức các sự kiện thể thao trong thời gian có giông bão. Điều này áp dụng cho các giải đấu chuyên nghiệp cũng như các cuộc thi ở trường học hoặc nghiệp dư.

Ở thời điểm tạm dừng, cuộc đối đầu giữa Pachuca và Salzburg tại sân TQL đang có tỷ số 1-0 nghiêng về đại diện của UEFA. Salzburg vươn lên dẫn bàn trong hiệp 1 nhờ cú cứa lòng đẳng cấp Gloukh vào phút 42. Nhận bóng từ đồng đội, cầu thủ này ngoặt bóng loại bỏ đối phương trước khi găm bóng vào góc thấp ghi bàn.

Nhưng nhìn chung, Pachuca cũng tạo ra thế trận rất tốt. Trước khi tạm nghỉ, họ đang ép sân dồn dập với hàng loạt pha hãm thành liên tiếp. CLB Mexico có lẽ là đội cảm thấy tiếc nuối hơn khi trọng tài cho dừng cuộc chơi,

Đây không phải lần đầu trận đấu tại FIFA Club World Cup 2025 bị ảnh hưởng vì thời tiết. Trước đó, màn đọ sức giữa Mamelodi Sundowns và Ulsan Hyundai đã bị hoãn lại 65 phút do thời tiết xấu ở thành phố chủ nhà.

Những vấn đề này càng khiến FIFA đau đầu trong bối cảnh sự chênh lệch về lượng khán giả tới sân là khổng lồ. Ví dụ trận Mamelodi Sundowns và Ulsan Hyundai chỉ có 3.000 CĐV tới sân, trong khi trận PSG vs Atletico Madrid, Real Madrid vs Al Hilal chứng kiến các khán đài chật kín. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng bị chỉ trích vì để các CĐV phải chen chúc trong điều kiện nắng nóng và thiếu nước uống.

