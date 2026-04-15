Theo dõi Báo Tiền phong trên

TP.HCM: Tăng số buổi học, teen THPT xoay sở thế nào để thích ứng?

Văn Thuận
HHTO - Từ năm học 2027-2028, TP.HCM dự kiến sẽ triển khai dạy học 2 buổi/ngày. Trước thông tin này, phụ huynh và học sinh khối THPT đưa ra nhiều góc nhìn khác nhau về những thách thức và lợi ích khi quyết định được triển khai.

Vừa qua, thông tin Sở GD&ĐT TP.HCM dự kiến tăng số buổi học lên 2 buổi/ngày đã nhanh chóng trở thành chủ đề được đông đảo teen và phụ huynh quan tâm. Bên cạnh những “trăn trở” ban đầu, nhiều ý kiến cho rằng sự điều chỉnh này sẽ giúp học sinh đào sâu kiến thức, đồng thời tạo thêm cơ hội tham gia các hoạt động kỹ năng, trải nghiệm thực tế.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Lê Thị Kim Ngân (Lớp 10A7, trường THPT Xuyên Mộc) cho biết, việc tăng số buổi học buộc bạn phải sắp xếp lại thật kỹ lưỡng giờ giấc sinh hoạt: “Sau giờ học ở trường, mình vẫn cần dành thời gian cho các môn năng khiếu và ôn bài. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi, vui chơi cá nhân”.

Việc thêm buổi học khiến nhiều teen﻿ lo lắng vì khó khăn trong việc cân bằng lịch sinh hoạt. Ảnh: Trường THPT Gia Định.

Cùng chung suy nghĩ đó, Nguyễn Thị Phương Thảo (11A2, trường THPT Xuyên Mộc) cũng thừa nhận việc “bắt nhịp” ban đầu có thể không dễ dàng. Tuy nhiên, nếu nhìn ở một góc độ tích cực, Thảo cho rằng sự điều chỉnh này có thể giúp học sinh tiếp thu được kiến thức sâu hơn, đặc biệt khi nhà trường tăng cường các hoạt động trải nghiệm gắn với bài học.

Ở góc độ phụ huynh, cô Hoàng Thị Lan Hương (sinh năm 1980, Xã Hồ Tràm - TP.HCM) cũng cho rằng sự thay đổi này là hợp lý trong thời đại công nghệ số, giúp học sinh có thêm thời gian ở trường dưới hướng dẫn của thầy cô để đào sâu kiến thức, không bị “trật nhịp”.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, cô Lan Hương cũng lo lắng về áp lực học tập gia tăng trong giai đoạn đầu thích nghi. Cô đề xuất nhà trường nên đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa để giúp học sinh cân bằng tinh thần, học tập hiệu quả hơn.

Việc tăng số buổi học đòi hỏi teen phải chủ động hơn trong việc quản lý thời gian và xây dựng thói quen học tập khoa học. Các bạn và phụ huynh cũng có thể chủ động hỏi thêm thầy cô về những thay đổi khi triển khai học 2 buổi để điều chỉnh quỹ thời gian tự học cho hợp lý.

Văn Thuận
#TP.HCM #tăng số buổi học #teen #góc nhìn phụ huynh #chuyển đổi số

