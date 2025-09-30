Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TP.HCM: Nam sinh lớp 8 rơi từ lầu 2 xuống sân trường, được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch

LINH LÊ

HHTO - Ngày 29/9, một nam sinh lớp 8 tại Trường THCS Phú Mỹ (phường Bình Dương, TP.HCM) bất ngờ rơi từ lầu 2 xuống sân trường. Vụ việc khiến nam sinh phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 35 phút cùng ngày, khi học sinh đang chuẩn bị bước vào tiết học thứ 3, một nam sinh lớp 8 đã leo lên lan can tầng 2 của Trường THCS Phú Mỹ rồi rơi xuống sân. Hình ảnh từ camera an ninh của trường ghi lại toàn bộ sự việc.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, các giáo viên và học sinh đã nhanh chóng đưa nam sinh đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cấp cứu. Do tình trạng nguy kịch, nam sinh được chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

1000028280-17591453964771968818873.jpg
Trường THCS Phú Mỹ - nơi nam sinh rơi lầu.

Ban giám hiệu nhà trường đã cử một phó hiệu trưởng cùng giáo viên chủ nhiệm đến bệnh viện túc trực, đồng thời động viên và hỗ trợ gia đình học sinh.

Hiện Công an phường Bình Dương phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

cover-fb.jpg
LINH LÊ
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#nam sinh TP.HCM #lớp 8 #rơi lầu #trường học #nguy kịch #tai nạn học đường

