Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

TPHCM: Hãi hùng xe ben ‘lùa’ loạt xe máy đang dừng đèn đỏ

HƯƠNG CHI ​
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Có ít nhất 3 xe máy bị ô tô tải ben tông vào khi đang dừng chờ đèn đỏ trên tuyến ĐT.741 (TPHCM).

Ngày 8/9, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên đường ĐT.741 giữa ô tô tải ben và nhiều xe máy vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Bến Trám trên đường ĐT.741 thuộc xã Phước Hòa, TPHCM thì bất ngờ bị ô tô tải ben lưu thông từ phía sau đâm vào.

bd-3.jpg
Chiếc xe máy bị mắc kẹt dưới gầm ô tô tải ben
bd-1.jpg
Một xe máy hư hỏng nặng sau khi ô tô tải tông trúng

Có ít nhất 3 xe máy bị tông trúng, nằm lăn lóc giữa đường, trong đó 1 xe bị mắc kẹt dưới gầm ô tô tải. Nhiều người điều khiển xe máy bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng công an cơ sở nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, hỗ trợ các nạn nhân bị thương.

bd.jpg
bd-2.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Lực lượng CSGT sau đó đến hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

HƯƠNG CHI ​
#ĐT.741 #xã Phước Hòa #TPHCM #tai nạn #xe ben #xe máy #bị thương #tông trúng #CSGT #nguyên nhân tai nạn #ngã tư #dừng đèn đỏ

Xem thêm

Cùng chuyên mục