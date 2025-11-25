Toyota Việt Nam tái khẳng định cam kết nội địa hóa và công nghiệp hỗ trợ

TPO - Theo lãnh đạo Công ty Ô tô Toyota Việt Nam, công ty luôn coi Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược và nỗ lực theo định hướng nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, không ngừng củng cố mạng lưới nhà cung cấp trong nước, đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô.

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam vừa tổ chức sự kiện “Hành trình 30 năm phát triển nội địa hóa và công nghiệp hỗ trợ” tại nhà máy ở phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ. Đây là hoạt động quan trọng nhằm nhìn lại hành trình nỗ lực thúc đẩy nội địa hóa, phát triển công nghiệp hỗ trợ cũng như chia sẻ chiến lược phát triển bền vững của Toyota Việt Nam trong chặng đường tiếp theo.

Tại sự kiện, đại diện Toyota Việt Nam cho biết, cách đây 30 năm, Toyota là hãng xe tên tuổi hàng đầu thế giới hiện diện tại Việt Nam bằng việc đầu tư một nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô. Từ thời điểm ban đầu chỉ đạt doanh số hơn 7.000 xe/năm, đến nay Toyota đã đạt doanh số 70.000 xe/năm và doanh số tích lũy 1 triệu xe. Không chỉ tăng trưởng tốt về doanh số bán, Toyota còn là doanh nghiệp đi đầu trong việc nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.

“Nội địa hóa ô tô tại Việt Nam không phải là nhiệm vụ dễ dàng, do sản lượng từng mẫu xe còn thấp và tiềm lực của các doanh nghiệp trong nước hạn chế, dẫn đến khó tối ưu sản xuất, chi phí cao, khả năng cạnh tranh thấp. Tuy nhiên, Toyota luôn coi Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược và nỗ lực theo định hướng nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, không ngừng củng cố mạng lưới nhà cung cấp trong nước, đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô”, đại diện Toyota cho hay.

Vị này cũng khẳng định, trong ba thập kỷ qua, công ty luôn xác định Việt Nam là thị trường chiến lược tại khu vực Đông Nam Á, đồng hành cùng chính sách của Chính phủ nhằm phát triển ngành công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ quốc gia. Toyota Việt Nam đã từng bước mở rộng mạng lưới nhà cung cấp nội địa, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa và đóng góp tích cực vào năng lực cạnh tranh của chuỗi sản xuất trong nước.

Từ chỗ chỉ lắp ráp xe, đến nay Toyota Việt Nam đã tạo dựng một hệ sinh thái sản xuất ô tô.

Từ chỗ chỉ lắp ráp xe, đến nay Toyota Việt Nam đã tạo dựng một hệ sinh thái sản xuất, cung ứng và chuyển giao có tính lan tỏa cao. Toyota đã hình thành chuỗi cung ứng với 61 nhà cung cấp tại Việt Nam, trong đó 13 nhà cung cấp thuần Việt. Hơn 1.000 linh kiện ô tô đã được nội địa hóa, phục vụ cho lắp ráp xe tại chỗ và xuất khẩu tới hơn 10 quốc gia, với tổng doanh thu xuất khẩu tích lũy đạt gần 1 tỷ USD. Những con số này cho thấy vai trò tiên phong của Toyota trong việc hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

Một điểm đáng chú ý được đại diện Toyota Việt Nam nêu rõ chính là việc song song với hoạt động sản xuất, Toyota Việt Nam cũng đặc biệt chú trọng công tác hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp trong nước. Thông qua các chương trình phối hợp với Bộ Công Thương và các tổ chức chuyên ngành, Toyota đã triển khai nhiều dự án hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Tính đến hết 2024, đã có 29 doanh nghiệp trong nước nhận được sự hỗ trợ từ Toyota, trong đó phần lớn các doanh nghiệp đều đã đạt được chuẩn 5S cấp độ 3 sau khi được tư vấn cải tiến.

Ông Nakano Keita, Tổng giám đốc Toyota Việt Nam cho biết, tầm nhìn dài hạn mà công ty đặt ra là không đơn thuần mở rộng sản xuất, mà còn góp phần nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng nội địa. “Chúng tôi tin rằng thúc đẩy sản xuất trong nước và nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt sẽ góp phần vào tăng trưởng kinh tế bền vững, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”, Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam nhấn mạnh.

Lãnh đạo Toyota Việt Nam chia sẻ tại sự kiện

Chia sẻ những thành tựu Toyota Việt Nam đạt được trong hành trình 30 năm phát triển nội địa hóa và công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam, ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương cho rằng, Toyota Việt Nam đã thể hiện vai trò tiên phong suốt 30 năm qua với những nỗ lực bền bỉ trong chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực nhà cung cấp, qua đó góp phần thúc đẩy nội địa hóa và đưa ngành ô tô Việt Nam hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thông qua sự kiện “Hành trình 30 năm phát triển nội địa hóa và công nghiệp hỗ trợ”, Toyota Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành lâu dài với ngành công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Công ty sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hoạt động nội địa hóa, tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nước và hướng tới những tiêu chuẩn toàn cầu để phù hợp với xu hướng phát triển và định hướng dài hạn của Chính phủ Việt Nam về phát triển công nghiệp bền vững, hiện đại và hội nhập.

Cũng theo ông Quân, dù đã đạt được nhiều thành tích, nhưng tỷ lệ nội địa hóa vẫn chưa cao. Cụ thể, những mẫu xe có tỷ lệ nội địa hóa cao nhất của Toyota tại Việt Nam là Innova mới ở mức 37% và Vios khoảng 34%.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, thị trường ô tô sắp mở cửa hoàn toàn với thế giới, lợi thế của những dòng xe lắp ráp trong nước không còn nhiều, cạnh tranh sẽ khốc liệt, Toyota cần có chiến lược và những hành động mạnh mẽ để tăng thị phần, tăng niềm tin đối với người tiêu dùng và tăng tỷ lệ nội địa hóa, đóng góp nhiều hơn cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, ông Quân nói.

Tính đến hết năm 2024, đã có 29 doanh nghiệp Việt Nam nhận được sự tư vấn cải tiến từ Toyota Việt Nam, trong đó phần lớn đã đạt được chuẩn 5S cấp độ 3, một bước quan trọng để từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Khẳng định định hướng phát triển dài hạn, Toyota Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào nội địa hóa, mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp Việt và không ngừng nâng cao chất lượng chuỗi cung ứng để đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu. Đây là bước đi phù hợp với định hướng phát triển bền vững và hội nhập mà Chính phủ Việt Nam đang theo đuổi đối với ngành công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ trong giai đoạn tới.

Tại sự kiện, Toyota Việt Nam chính thức phát động “Chương trình Hỗ trợ, tư vấn cải tiến cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ” năm thứ 6 liên tiếp – một sáng kiến hợp tác cùng Bộ Công Thương nhằm tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng các tiêu chuẩn của Toyota và thị trường toàn cầu.