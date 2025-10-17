Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tống Tổ Nhi xinh như búp bê trong Biểu Muội Vạn Phúc, tạo hình nào cũng đẹp miễn bàn

Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Vẫn biết Tống Tổ Nhi là mỹ nhân cổ trang nhưng khán giả vẫn phải bất ngờ trước loạt tạo hình đẹp không góc chết của cô trong phim đang quay Biểu Muội Vạn Phúc.

tong-to-nhi-2.jpg

Tống Tổ Nhi sở hữu nét đẹp thanh tú, mắt to mũi thon môi nhỏ xíu nên rất hợp với tạo hình cổ trang. Quả thực mỗi khi Tống Tổ Nhi hóa thân làm thiếu nữ thời xưa đều thu hút, ấn tượng hơn khi đóng phim hiện đại. Ấy thế mà khán giả vẫn phải bất ngờ khi thấy Tống Tổ Nhi xinh như búp bê trong phim Biểu Muội Vạn Phúc.

tong-to-nhi-5.jpg
tong-to-nhi-11.jpg

Dịp hè vừa rồi, Tống Tổ Nhi đã làm thiếu nữ đời Đường ở Vô Ưu Độ, tiểu thư thời Chiến Quốc trong phim Khom Lưng và bây giờ cô lại xuyên không về nhà Minh. Trang phục phụ nữ thời kỳ này thường có phom dáng rộng, cổ rất cao nhấn mạnh vào vóc dáng thanh mảnh của người mặc.

tong-to-nhi-6.jpg
tong-to-nhi-16.jpg
tong-to-nhi-18.jpg
tong-to-nhi-19.jpg

Ê kíp phục trang của Biểu Muội Vạn Phúc chọn cho Tống Tổ Nhi toàn váy áo có màu pastel ngọt ngào như vàng, hồng, xanh nhạt, càng tôn lên nhan sắc trong veo của cô.

tong-to-nhi-9.jpg
tong-to-nhi-10.jpg

Ngay cả những chiếc áo lông mùa đông cũng có thiết kế rất điệu đà, càng khiến Tống Tổ Nhi nhìn xinh xắn hơn nữa. Dù phim quay vào mùa hè nhưng nữ diễn viên vẫn rất chuyên nghiệp, không hề tỏ ra khó chịu khi khoác lên mình trang phục kín bưng.

tong-to-nhi-13.jpg
tong-to-nhi-15.jpg

Và đây chính là tạo hình được khán giả thả tim nhiều nhất cho Tống Tổ Nhi. Bộ váy thướt tha kèm khăn voan màu trắng giúp cô nhìn thanh thoát, bay bổng như tiên nữ. Càng ngắm Tống Tổ Nhi, khán giả càng mong Biểu Muội Vạn Phúc mau lên sóng.

tong-to-nhi-2.jpg

Trong phim, Tống Tổ Nhi vào vai vào vai Chân Gia Phù, một nghệ nhân cực giỏi chế tạo pháo hoa. Để trốn khỏi cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt, Gia Phù chấp nhận làm đám cưới với chỉ huy phó doanh Bùi Phó An. Hai người ban đầu chỉ muốn làm hôn ước giả chứ không hề có tình cảm với đối phương, nhưng dần dần lại thấu hiểu và gắn bó với nhau hơn.

Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Tống Tổ Nhi #Biểu Muội Vạn Phúc #Tống Tổ Nhi tạo hình #Tống Tổ Nhi xinh đẹp

