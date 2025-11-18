Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố bất ngờ trước khi đón Thái tử kế vị Ả-rập Xê-út

Bình Giang

TPO - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ bán máy bay chiến đấu tàng hình F-35 cho Ả-rập Xê-út, bất chấp một số quan ngại trong nội bộ chính quyền rằng thương vụ này có thể gây nguy cơ lộ công nghệ cho Trung Quốc.

ap25321731206555.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Thông báo được đưa ra ngay trước khi Thái tử kế vị Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman tới thăm Washington. Đây là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo thực tế của Ả-rập Xê-út tới Mỹ sau hơn 7 năm.

Ngày 17/11, khi được hỏi liệu Mỹ có bán F-35 cho Riyadh hay không, ông Trump nói: “Tôi muốn nói rằng chúng tôi sẽ làm điều đó. Chúng tôi sẽ bán F-35”.

Thương vụ máy bay chiến đấu dự kiến là một trong nhiều thỏa thuận lớn được công bố trong chuyến thăm. Ả-rập Xê-út được kỳ vọng sẽ công bố khoản đầu tư trị giá hàng tỷ đô la vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo tại Mỹ và hai nước sẽ công bố chi tiết hợp tác mới trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân dân sự, một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết.

Thái tử được nói là sẽ đến Washington với “danh sách mong muốn”, trong đó có việc nhận được bảo đảm chính thức về sự bảo vệ quân sự của Mỹ và thỏa thuận mua tiêm kích F-35, một trong những dòng máy bay chiến đấu tiên tiến nhất thế giới.

Chính quyền của đảng Cộng hòa lâu nay vẫn thận trọng vì không muốn làm suy yếu lợi thế quân sự vượt trội của Israel tại khu vực, đặc biệt trong bối cảnh ông Trump cần sự ủng hộ của Tel Aviv cho kế hoạch hòa bình của ông ở Dải Gaza.

Một mối lo ngại khác là nguy cơ công nghệ F-35 sẽ bị tin tặc đánh cắp hoặc rò rỉ cho Trung Quốc, trong bối cảnh Bắc Kinh có quan hệ ngày càng chặt chẽ với cả UAE và Ả-rập Xê-út.

Tháng trước, Ả-rập Xê-út và Trung Quốc tổ chức tập trận hải quân chung tại vùng biển của vương quốc. Năm 2023, Bắc Kinh đóng vai trò trung gian hòa giải giúp Riyadh và Tehran khôi phục quan hệ ngoại giao.

Dù Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Ả-rập Xê-út, Mỹ vẫn là nhà cung cấp vũ khí ưu tiên của Riyadh.

Thông báo của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh ông đang tìm cách thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa Ả-rập Xê-út và Israel. Tổng thống Trump tiếp tục ca ngợi nỗ lực mở rộng Hiệp định Abraham, thỏa thuận từng giúp Israel thiết lập quan hệ chính thức với 3 quốc gia Ả-rập, nhằm tạo ra nền tảng hòa bình dài hạn ở Trung Đông.

Tổng thống Trump nói rằng ông “hy vọng Ả-rập Xê-út sẽ sớm tham gia Hiệp định Abraham”.

Tuy nhiên, Riyadh đã nêu rõ điều kiện: Có lộ trình đảm bảo cho việc thành lập Nhà nước Palestine, điều mà Israel kịch liệt phản đối.

Ngày 17/11, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua kế hoạch của Mỹ về Dải Gaza, cho phép triển khai lực lượng quốc tế để ổn định tình hình và mở ra khả năng hình thành Nhà nước Palestine trong tương lai.

Dù vậy, Ả-rập Xê-út khó tham gia hiệp định trong tương lai gần, dù giới chức Mỹ tin rằng kết quả cuối cùng vẫn có thể đạt được trước khi nhiệm kỳ hai của ông Trump kết thúc.

Bình Giang
AP
#Ả-rập Xê-út #F-35 #Tổng thống Mỹ #Donald Trump #Trung Đông #Dải Gaza #Israel

Xem thêm

Cùng chuyên mục