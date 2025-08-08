Tổng Bí thư Tô Lâm: Mỗi vụ án, dù lớn hay nhỏ, đều phải được điều tra, xử lý nghiêm minh

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm phải thực hiện đồng bộ, thường xuyên, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Mỗi vụ án, dù lớn hay nhỏ, đều phải được điều tra, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.

Chiều 8/8, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, làm việc với Cục Cảnh sát Hình sự (CSHS).

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an và các ban, ngành Trung ương.

"Quả đấm thép" trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi đến thăm Cục CSHS, đơn vị nòng cốt, tinh nhuệ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư gửi lời thăm hỏi thân tình và chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSHS cả nước.

Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục CSHS tặng hoa chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, làm việc tại đơn vị. Ảnh: Hoàng Phong.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, dù trong khói lửa chiến tranh hay thời kỳ hòa bình, xây dựng đất nước, lực lượng CSHS luôn kiên cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, lập nhiều chiến công xuất sắc. Các thế hệ chiến sĩ hình sự luôn xứng đáng là "quả đấm thép" trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng CAND.

Tổng Bí thư biểu dương những thành tích, chiến công và đóng góp của Cục CSHS, nhất là trong công tác tham mưu chiến lược, nắm tình hình, dự báo đúng và đề xuất chính sách căn cơ, bài bản.

Tổng Bí thư đánh giá cao việc lực lượng CSHS phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, nhất là phát huy hiệu quả lực lượng công an xã trong phòng ngừa tội phạm từ cơ sở. Nhờ đó, số vụ phạm pháp hình sự trong 6 tháng đầu năm 2025 đã giảm 22,5% so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh cả nước tập trung thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

"Đằng sau mỗi phần trăm tội phạm giảm là hàng trăm, hàng nghìn người dân không bị xâm hại, không vướng vòng lao lý, hàng trăm, hàng nghìn vụ án không phải điều tra. Đây là thành quả rất nhân văn, rất đáng trân trọng", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư cũng nhắc lại nhiều kỷ niệm sâu sắc về sự tin yêu của nhân dân dành cho lực lượng CSHS, từ danh xưng “Số 7 Thiền Quang” với CSHS Hà Nội đến lực lượng SBC của Công an TP.HCM, biểu tượng khắc tinh của tội phạm.

Mỗi vụ án, dù lớn hay nhỏ, đều phải được điều tra, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật

Tổng Bí thư đề nghị Cục CSHS phải đặt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tổng thể nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh con người, an ninh quốc gia và lợi ích dân tộc. Đây là tiền đề quan trọng để phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu. Ảnh: Hoàng Phong.

Tổng Bí thư yêu cầu 5 nhóm nhiệm vụ: Cục CSHS tiếp tục quán triệt quan điểm "phòng ngừa là chính, kết hợp chặt chẽ với tích cực tấn công, trấn áp tội phạm"; chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm, xử lý từ gốc, không để tội phạm phát sinh; tăng cường phối hợp liên ngành, xây dựng xã, phường không có tội phạm; tập trung trấn áp hiệu quả tội phạm nguy hiểm, nhất là tội phạm công nghệ cao, xuyên quốc gia, trên không gian mạng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong nghiệp vụ hình sự.

Tổng Bí thư cũng giao nhiệm vụ cho Cục CSHS tham mưu tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống tội phạm, chuẩn bị trình Bộ Chính trị ban hành chỉ thị mới phù hợp với tình hình hiện nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.



Tổng Bí thư khẳng định, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm phải thực hiện đồng bộ, thường xuyên, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Mỗi vụ án, dù lớn hay nhỏ, đều phải được điều tra, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.

Thay mặt Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định lực lượng CAND, trong đó có lực lượng CSHS, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

"Chúng tôi xin hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; phấn đấu xây dựng lực lượng Công an thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân", Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu.

Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Phong.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục CSHS, bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đón Tổng Bí thư cùng lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước tới thăm, làm việc.

Trung tướng Trần Ngọc Hà cũng đã báo cáo tóm tắt về kết quả công tác nổi bật của Cục CSHS trong thời gian qua, nêu rõ những thành tích, nỗ lực và đóng góp quan trọng của đơn vị trong đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên toàn quốc.