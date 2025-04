Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành Tượng đài ‘Vì bình yên cuộc sống’ ở TPHCM

TPO - Tượng đài “Vì bình yên cuộc sống” được xây dựng nhằm tôn vinh sự hy sinh, cống hiến của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Chiều 29/4, Bộ Công an phối hợp UBND TPHCM tổ chức lễ khánh thành Tượng đài “Vì bình yên cuộc sống”, tại Công viên Âu Lạc (phường 4, quận 5).

Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TPHCM; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM, cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cho biết, công trình nhằm tri ân, tôn vinh những cống hiến của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.

Công trình còn mang giá trị nhân văn sâu sắc, văn hóa kiến trúc và tiêu biểu để góp phần nâng cao giá trị cảnh quan đô thị của TPHCM, trở thành điểm đến hấp dẫn, ấn tượng để khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, ngắm cảnh…

Ngoài ra, đây sẽ là nơi tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống giữa các thế hệ chiến sĩ và nhân dân nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ máu thịt gắn bó giữa Công an nhân dân với người dân.

Tượng đài “Vì bình yên cuộc sống” được xây dựng nhằm tôn vinh sự hy sinh, cống hiến của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về truyền thống cách mạng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Bố cục nhân vật của tượng đài là hình ảnh lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Cảnh sát giao thông, Công an cơ sở cùng hình tượng Mẹ Việt Nam và thiếu nhi, thể hiện hình tượng người chiến sĩ Công an luôn hết lòng “vì bình yên cuộc sống”, sự ân cần giúp đỡ người dân nhất là đối với người già và trẻ em...

Công trình còn mang ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, thể hiện mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân thành phố. Qua đó, góp phần tăng cường niềm tin, sự ủng hộ và đồng hành của các tầng lớp nhân dân đối với lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.