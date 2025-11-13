Tổng Bí thư đồng ý các kiến nghị của Đồng Nai

Ngày 13/11, tại buổi làm việc với đoàn công tác Trung ương do Tổng Bí thư Tô Lâm làm trưởng đoàn, trung ương đã đồng ý các kiến nghị của tỉnh Đồng Nai để địa phương hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số cho cả nhiệm kỳ 2025-2030 và đáp ứng các chỉ tiêu cơ bản trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Nghĩa.

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khai thác tối đa lợi thế Sân bay Long Thành

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vũ Hồng Văn: Tỉnh Đồng Nai luôn xác định Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành và sông Đồng Nai là tiềm năng, lợi thế, động lực quan trọng để phát triển kinh tế trong thời gian tới. Do đó, tỉnh Đồng Nai đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khai thác tối đa các lợi thế khi Sân bay Long Thành đi vào hoạt động.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Công Nghĩa.

Trong đó, đối với vấn đề kết nối giao thông đến Sân bay Long Thành, đến nay đã hoàn thành tuyến số 1, tuyến số 2, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết kết nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, đường liên cảng.

Tỉnh Đồng Nai với quyết tâm chính trị cao nhất đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ đối với hơn 7,2 ngàn hộ dân, 18 tổ chức có đất bị thu hồi trong khu vực Dự án Sân bay Long Thành. Đồng thời, bố trí tái định cư cho 5.793 hộ dân, bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư với tổng diện tích khoảng 5 ngàn ha để triển khai Dự án Sân bay Long Thành.

Đồng thời, đang thi công các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Bến Lức - Long Thành; Long Thành - Hồ Tràm; đường vành đai 3,4 - Thành phố Hồ Chí Minh; các tuyến giao thông nội tỉnh như: 25B, 25C, 769E và các tuyến liên quan khác. Các tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu; kéo dài đường sắt đô thị từ Suối Tiên về Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Đồng Nai và Sân bay Long Thành; đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành cũng đang được khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để triển khai thực hiện.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Nghĩa

Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất phối hợp thực hiện các dự án giao thông kết nối giữa hai địa phương như: Cầu Cát Lái, cầu Long Hưng, cầu Phú Mỹ 2 và đang nghiên cứu các phương án kết nối giao thông nhanh nhất từ Sân bay Tân Sơn Nhất đến Sân bay Long Thành.

Bên cạnh đó, tỉnh Đồng nai cũng đang triển khai lập quy hoạch đô thị Sân bay Long Thành với tổng diện tích 43 ngàn ha theo mô hình Airport City hiện đại, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu đưa Long Thành trở thành trung tâm hàng không - logistics quốc tế hàng đầu Đông Nam Á. Trong đó, tỉnh Đồng Nai cũng đã xác định những động lực chính để khai thác.

Xây dựng nghị quyết đặc thù phát triển tỉnh Đồng Nai

Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Hồng Văn cũng đã kiến nghị trung ương các vấn đề để tỉnh Đồng Nai thực hiện hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số cho cả nhiệm kỳ 2025-2030 và đáp ứng các chỉ tiêu cơ bản trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Nghĩa.

Theo đồng chí Vũ Hồng Văn, hiện nay, có 10 tỉnh thành trong cả nước đã được Quốc hội ban hành Nghị quyết thí điểm về cơ chế chính sách đặc thù để phát triển. Tỉnh Đồng Nai có quy mô dân số đông, nền kinh tế lớn, có vị trí chiến lược quan trọng trong Vùng Đông Nam Bộ, tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng vẫn chưa có cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, đất đai, hạ tầng giao thông.

Do đó, tỉnh Đồng Nai kiến nghị đồng chí Tổng Bí thư và Bộ Chính trị chấp thuận chủ trương cho Chính phủ tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù làm cơ sở để xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Đồng Nai trong một số lĩnh vực tương tự như Nghị quyết 98 áp dụng cho Thành phố Hồ Chí Minh để hai địa phương có cùng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và xây dựng hạ tầng giao thông kết nối liên vùng.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Nghĩa.

Đồng thời, tỉnh kiến nghị Chính phủ quan tâm phê duyệt đồng bộ cơ chế chính sách khu thương mại tự do của tỉnh Đồng Nai gắn với Sân bay Long Thành và khu thương mại tự do Cái Mép Hạ gắn với cảng biển để kết nối 2 khu thương mại tự do, hỗ trợ nhau cạnh tranh với các khu thương mại tự do quốc tế.

Đề xuất chấp thuận chủ trương bổ sung Dự án Kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến tỉnh Đồng Nai và Sân bay Long Thành vào danh mục các dự án đường sắt đô thị thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 188/2025/QH15 (ngày 19-2-2025) của Quốc hội.

Tỉnh Đồng Nai cũng kiến nghị Trung ương cho phép rà soát, điều chỉnh quy mô dân số khu vực Long Thành - Nhơn Trạch đạt từ 2,5 triệu người trong Quy hoạch tỉnh Đồng Nai tại kỳ điều chỉnh quy hoạch đang triển khai làm cơ sở dự báo, tính toán, quy hoạch các quỹ đất để đón đầu làn sóng đầu tư của các nhà đầu tư, tập đoàn lớn, có năng lực, kinh nghiệm đang quan tâm đầu tư vào khu vực này.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức và các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Công Nghĩa.

Cùng với đó, kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành xem xét, bổ sung quy hoạch tuyến cao tốc trục Đông - Tây đoạn qua tỉnh Đồng Nai để đồng bộ tuyến cao tốc từ Cửa khẩu Hoa Lư, khu vực Tây Nguyên đến Sân bay Long Thành.

Trước những kiến nghị của tỉnh Đồng Nai, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng: Các kiến nghị của tỉnh Đồng Nai là hoàn toàn phù hợp. Tổng Bí thư đồng ý những kiến nghị của Đồng Nai. Đồng Nai lấy đó làm cơ sở tăng trưởng 2 con số, đẩy nhanh tiến độ và khai thác có hiệu quả Dự án Sân bay Long Thành, đưa tỉnh Đồng Nai là trung tâm kinh tế của Đông Nam Bộ, trọng điểm kinh tế phía Nam, Việt Nam và khu vực Đông Nam Á nói chung.