Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra công trình Cảng hàng không quốc tế Long Thành

TPO - Tại công trường thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai), Tổng Bí thư Tô Lâm đã nghe chủ đầu tư và các nhà thầu báo cáo tiến độ thực hiện dự án.

Ngày 13/11, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã đến kiểm tra, động viên lực lượng thi công và làm việc tại dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai).

Tham gia đoàn công tác có ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Trần Hồng Hà - Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Vũ Hồng Thanh - Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Đồng Nai.

Tại công trường, báo cáo trước Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, tiến độ thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được triển khai rất tốt, bám sát kế hoạch đề ra.

Bộ trưởng nhấn mạnh, hệ thống hạ tầng giao thông kết nối về sân bay đang được triển khai đồng bộ và bài bản, với nhiều tuyến đường trọng điểm, như: Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường 25B, 25C, Vành đai 3 TPHCM, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây...

Các cơ quan chức năng và địa phương đang nghiên cứu triển khai đường sắt, metro, đường sắt tốc độ cao... giúp kết nối thuận lợi hơn giữa sân bay và các trung tâm kinh tế lớn trong vùng Đông Nam Bộ, góp phần hình thành một mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, tính toán bài bản và dài hạn.

Tổng Bí thư Tô Lâm nghe báo cáo tiến độ của dự án.

Ông Nguyễn Tiến Việt - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết thêm: Hiện nay, ACV đang triển khai hàng loạt tuyến kết nối trục chính với khu vực sân bay.

Về tiến độ thi công, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết đang tăng tốc đồng loạt các gói thầu, trong đó đường cất hạ cánh thứ nhất đã cơ bản hoàn thành. Đường cất hạ cánh thứ hai cũng đang tăng tốc. Nhà ga hành khách, đường lăn sân đỗ tiến độ rất tốt.

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý các đơn vị cần đặc biệt quan tâm đến hệ thống đường đón trả khách và các tuyến giao thông ra vào sân bay, đảm bảo không chồng chéo, thuận tiện, dễ tiếp cận cho hành khách.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, logistic của sân bay đóng vai trò then chốt, do đó cần quy hoạch hợp lý, đảm bảo luồng di chuyển của khách, hàng hóa, phương tiện diễn ra thuận lợi, an toàn và thông suốt, tạo ấn tượng tốt đẹp ngay từ khi hành khách đặt chân đến sân bay Long Thành.

Động lực lan tỏa mạnh mẽ

Sau khi kiểm tra thực địa, đoàn công tác đã làm việc tại nhà điều hành của Ban QLDA sân bay Long Thành. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đây là buổi làm việc có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành - công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia, mang tầm nhìn chiến lược phát triển kinh tế vùng, khu vực và đất nước.

Tổng Bí thư đánh giá tiến độ triển khai sân bay Long Thành đang rất tốt, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và các bộ, ngành liên quan. Khẳng định toàn hệ thống chính trị đã thống nhất nhận thức về tầm vóc, ý nghĩa chiến lược và hiệu quả đầu tư của dự án đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đặc biệt là TPHCM và Đồng Nai.

Tổng Bí thư nêu rõ: Sân bay Long Thành không chỉ là một công trình hạ tầng hàng không hiện đại mà còn là động lực lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng và cả nước. Khi đưa vào khai thác, sân bay sẽ đảm nhận khối lượng hành khách và hàng hóa rất lớn, góp phần khẳng định vị thế quốc gia, khu vực và quốc tế của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương nghe báo cáo về dự án.

Dự án đang được xây dựng theo hướng hiện đại, xanh, thông minh và đồng bộ, bảo đảm tiến độ nhanh, bởi chậm ngày nào là thiệt thòi ngày đó.

Tổng Bí thư yêu cầu tính toán kỹ phương án giao thông kết nối, trong đó thời gian di chuyển từ sân bay Long Thành đến TPHCM khoảng 30 phút là hợp lý. Vì vậy, việc nghiên cứu và sớm triển khai hệ thống tàu điện ngầm hoặc đường sắt tốc độ cao được cho là giải pháp tối ưu, đảm bảo sự thuận tiện, hiện đại và đồng bộ cho toàn bộ hệ thống hạ tầng vùng.

Triển khai đồng bộ 4 dự án thành phần

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết sân bay Long Thành đang triển khai đồng bộ 4 dự án thành phần.

Trong đó, dự án thành phần 1 gồm 6 dự án công trình trụ sở cơ quan quản lý Nhà nước với tổng mức đầu tư khoảng 765 tỷ đồng. Trụ sở Cảng vụ hàng không miền Nam; Trụ sở Hải quan; Trụ sở Cục Quản lý xuất nhập cảnh; Trụ sở Công an địa phương; Trụ sở Kiểm dịch động vật và Trụ sở Kiểm dịch thực vật đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành cơ bản xây dựng, đang triển khai công tác hoàn thiện, đảm bảo hoàn thành trước ngày 19/12/2025.

Dự án thành phần 2 là các công trình phục vụ quản lý bay do chủ đầu tư là Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) triển khai, tổng mức đầu tư khoảng 3.435 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, công tác xây dựng đã hoàn thành, đang triển khai công tác hoàn thiện và lắp đặt thiết bị, dự kiến hoàn thành các hạng mục đảm bảo công tác bay kỹ thuật ngày 19/12/2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, động viên công nhân làm việc tại công trường.

Dự án thành phần 3 là các công trình thiết yếu do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 99.019 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục chính như đường cất hạ cánh, đường lăn sân đỗ, nhà ga hành khách và các công trình hạ tầng khu bay.

Dự án thành phần 3 có 15 gói thầu, trong đó 3/15 gói thầu đã hoàn thành, 12/15 gói thầu đang triển khai thi công xây dựng.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các hạng mục của dự án cơ bản được hoàn thành phần xây dựng vào ngày 19/12/2025, đảm bảo công tác bay kỹ thuật vào ngày 19/12/2025. Các hạng mục còn lại sẽ tiếp tục được hoàn thiện, vận hành thử nghiệm và đưa vào vận hành khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026.

Dự án thành phần 4, gồm: Suất ăn, hangar bảo dưỡng các nhà đầu tư Vietnam Airline, VietJet… tích cực triển khai, phấn đấu hoàn thành cơ bản phần xây dựng ngày 19/12/2025. Đảm bảo sẵn sàng đưa vào khai thác đồng bộ trong tháng 6/2026. Các hạng mục còn lại đang được các nhà đầu tư Vietnam Airlines (VNA), ACV và UBND tỉnh Đồng Nai (cơ quan chủ quản) triển khai đầu tư theo kế hoạch.

Hệ thống giao thông kết nối đi/đến sân bay Long Thành thông qua 6 tuyến đường bộ và 2 tuyến đường sắt. Trong đó, tuyến đang khai thác gồm cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (quy mô 4 làn xe) và quốc lộ 51 (đã mở rộng quy mô 6 làn xe).

Tổng Bí thư tặng quà động viên các đơn vị tại dự án.