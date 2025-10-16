Hoàn thành lắp đặt hệ thống dẫn đường sân bay Long Thành

TPO - Hệ thống dẫn đường DVOR/ DME được xem là “trái tim” của mạng lưới thiết bị dẫn đường, giúp kiểm soát hoạt động cất - hạ cánh, dẫn hướng máy bay trong mọi điều kiện thời tiết.

Ngày 16/10, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết, Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay (đơn vị trực thuộc VATM) đã hoàn thành gói thầu “cung cấp và lắp đặt hệ thống dẫn đường DVOR/DME (hệ thống vô tuyến định hướng vô hướng và đo cự ly)” tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Việc thực hiện gói thầu này đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế.

Máy bay Beech King Air 350ER bay hiệu chuẩn tại sân bay Long Thành.

Theo VATM, công trình hệ thống dẫn đường DVOR/ DME được xem là “trái tim” của mạng lưới thiết bị dẫn đường, giúp kiểm soát hoạt động cất hạ cánh, dẫn hướng máy bay trong mọi điều kiện thời tiết. Đây là một trong những hạng mục kỹ thuật quan trọng, đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm điều hành bay an toàn, chính xác và hiệu quả cho sân bay hiện đại bậc nhất cả nước trong tương lai gần.

Ngay từ những ngày đầu triển khai, đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên của Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay đã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành cùng các đơn vị liên quan tổ chức thi công, lắp đặt, tích hợp hệ thống theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Hệ thống dẫn đường DVOR/ DME sân bay Long Thành đã được lắp đặt hoàn thành, hiệu chuẩn sẳn sàng đưa vào hoạt động.

Cũng theo VATM, giai đoạn từ ngày 6/10 - 12/10, đội ngũ kỹ thuật của công ty đã phối hợp với đội bay kiểm tra hiệu chuẩn tiến hành bay kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị DVOR/DME Long Thành. Sau nhiều ngày làm việc liên tục, các thông số kỹ thuật đã được tinh chỉnh, hệ thống vận hành ổn định, đạt tiêu chuẩn kiểm định, sẵn sàng đưa vào cung cấp dịch vụ.

Đến nay, công tác lắp đặt, hiệu chỉnh và bay kiểm tra hiệu chuẩn hệ thống DVOR/DME Long Thành đã cơ bản hoàn tất, chuẩn bị bước vào giai đoạn kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao đưa vào vận hành chính thức.