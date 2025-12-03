Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Tồn kho BĐS lớn từ doanh nghiệp đến ngân hàng

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo Bộ Xây dựng, lượng hàng tồn kho thị trường quý III năm nay đạt khoảng 18.650 căn hộ và nhà ở riêng lẻ, tăng 37% so với quý trước; gồm 6.323 căn hộ chung cư, 12.327 căn nhà ở riêng lẻ và khoảng 8.067 nền đất chưa tiêu thụ.

Báo cáo tài chính quý III, tổng giá trị hàng tồn kho của các doanh nghiệp bất động sản niêm (BĐS) yết đạt khoảng 491.880 tỷ đồng. Nhóm phát triển nhà ở chiếm 420.839 tỷ đồng, tương đương hơn 85% tổng giá trị, trong khi phân khúc khu công nghiệp ghi nhận 60.465 tỷ đồng. Phần còn lại thuộc các doanh nghiệp cho thuê hoặc môi giới bất động sản. Mức tăng bình quân toàn ngành đạt 9,08%, trong đó nhóm nhà ở tăng 12,96%, còn nhóm cho thuê giảm 7,39%.

Cụ thể, hàng tồn kho của DIC Corp tăng 10,1%, Taseco Land tăng 46,3% và Văn Phú tăng 61,3%; Kinh Bắc City ghi nhận hàng tồn kho 25.091 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ...

tiestarlakeht.jpg
Hàng tồn kho bất động sản tăng bởi lệch pha cung cầu.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, lượng hàng tồn kho thị trường quý III năm nay đạt khoảng 18.650 căn hộ và nhà ở riêng lẻ, tăng 37% so với quý trước; gồm 6.323 căn hộ chung cư, 12.327 căn nhà ở riêng lẻ và khoảng 8.067 nền đất chưa tiêu thụ.

Không chỉ tồn kho bất động sản của doanh nghiệp, hàng tồn kho bất động sản của ngân hàng cũng lớn và được rao bán đấu giá những ngày cuối năm.

Agribank chi nhánh 9 cũng mới thông báo đấu giá 3 bất động sản tại TPHCM, tổng giá khởi điểm 220 tỷ đồng, đồng thời rao bán 17 quyền sử dụng đất tại xã Minh Thạnh với diện tích hơn 132ha, trị giá gần 690 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Agribank còn rao bán 2 khoản nợ liên quan Tập đoàn FLC với tài sản bảo đảm là bất động sản, tổng giá khởi điểm hơn 200 tỷ đồng.

BIDV chi nhánh Hóc Môn cũng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền tại phường Trung Mỹ Tây với giá khởi điểm gần 149 tỷ đồng...

Nhiều ý kiến cho rằng, hàng bất động sản tồn kho bởi giá quá cao so với nhu cầu của người dân.

Trong báo cáo mới nhất, mặc dù đưa ra khuyến nghị khả quan đối với nhóm ngành bất động sản trong thời gian tới, song Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) cũng lưu ý “độ lệch pha cung - cầu” vẫn nghiêng về phân khúc cao cấp.

Khảo sát của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, 61% người có nhu cầu mua nhà đã hoãn kế hoạch từ 6 tháng đến 1 năm do lo ngại vấn đề tài chính, còn nghiên cứu của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy 93% người chưa sở hữu nhà không tự tin vào khả năng mua ở thời điểm hiện tại, thể hiện nhiều người đang đắn đo với câu chuyện mua nhà trong bối cảnh giá không ngừng leo thang.

Bà Phạm Thị Miền - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam - cho rằng, mặc dù liên tục ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc, tuy nhiên, thị trường bất động sản vẫn đang đối mặt với tình trạng chưa sạch điểm nghẽn và bất cập giá bất động sản tăng cao; mất cân đối cung - cầu; tín dụng bất động sản tăng cao, tăng nhanh; thông tin phân tán, thiếu đồng bộ và minh bạch; hành lang pháp lý.

Những hạn chế này nếu không được tiếp tục tháo gỡ kịp thời, sẽ cản trở sự phát triển ổn định, bền vững của ngành và ảnh hưởng tới tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Ngọc Mai
#bất động sản #tồn kho #ngân hàng #doanh nghiệp #thị trường

Xem thêm

Cùng chuyên mục