Tội phạm công nghệ 'khủng bố' người dân qua 200 ứng dụng

TPO - Tình trạng đe dọa, bôi nhọ danh dự cá nhân, đòi nợ vô cớ đối với người dân trên địa bàn TPHCM đang tiếp diễn. Công an thành phố cho biết, đã tăng cường các phương án ngăn chặn, xử lý.

Chiều 27/10, trong buổi họp báo về tình hình dịch bệnh và phục hồi kinh tế diễn ra tại Trung tâm Báo chí TPHCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an thành phố đã trao đổi một số thông tin về tình trạng tội phạm hoạt động cho vay tín chấp theo kiểu “tín dụng đen” núp bóng các công ty tài chính cho vay trên mạng qua các ứng dụng (app) trên mạng xã hội.

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, thời gian đây tội phạm công nghệ cao có sự lắng xuống một phần do cơ quan công an tăng cường kiểm tra, triệt phá các băng nhóm tội phạm. Trong đó, các cơ chức năng đã bắt đường dây cho vay lãi nặng hoạt động xuyên quốc gia do người nước ngoài cầm đầu, dùng 300 app ứng dụng cho vay tiền.

Qua điều tra ban đầu có 159.000 khách hàng vay với số tiền 1.802 tỷ đồng; đối tượng đã giải ngân được 569,9 tỷ đồng; khách hàng đã trả nợ 830 tỷ đồng; phạt phí 9.87 tỷ đồng; thu lời hơn 322 tỷ đồng.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, với sự phối hợp của các lực lượng chức năng, qua theo dõi, tần suất tin nhắn lừa đảo đã giảm nhưng hoạt động “khủng bố” đòi nợ vẫn còn.

“Hiện còn hơn 200 ứng dụng cho vay trực tuyến do người nước ngoài cầm đầu, hoạt động liên kết các đối tượng trong nước. Khi cho vay các đối tượng yêu cầu người vay tín chấp chia sẻ danh bạ, nếu người vay không thực hiện nghĩa vụ của mình đối tượng sẽ dùng danh bạ đó “khủng bố” người thân” – Thượng tá Mạnh Hà nói.

Công an thành phố đang tập trung thực hiện các giải pháp, trong đó tập hợp thông tin đối tượng có khả năng vi phạm, tập trung xử lý các hành vi mua bán thông tin cá nhân trái phép, mua bán thuê sim không chính chủ; xử lý hành vi mua bán cho thuê tài khoản ngân hàng “rác”, tài khoản giả.