Tối nay 8/10, mưa sao băng Draconids sẽ đạt cực điểm rực rỡ trên bầu trời đêm

Linh Lê

HHTO - Tối nay, ngày 8/10, mưa sao băng Draconids sẽ đạt cực điểm. Đây là một trận mưa sao băng nhỏ diễn ra hàng năm từ ngày 6-10/10.

Theo Hội thiên văn Hà Nội (HAS), điều kiện quan sát của mưa sao băng Draconids năm nay rất kém do Mặt Trăng khuyết chỉ cách thời điểm Trăng tròn chưa đầy 2 ngày. Bầu trời với ánh Trăng sáng sẽ làm lu mờ phần lớn các vệt sao băng mờ. Tuy nhiên, năm nay có thể xảy ra đợt bùng phát đầy ấn tượng kéo dài trong vài giờ khi Trái Đất được dự đoán sẽ gặp dòng bụi mà sao chổi sao chổi 21P/Giacobini-Zinner để lại vào năm 2012.

Theo tính toán, thời điểm cực đại có thể rơi vào lúc 22:52 ngày 8/10 (theo Jenniskens 2006), 22:07 ngày 8/10 (theo Maslov 2024), 22:34 ngày 8/10 (theo Sato 2024). Như vậy, điều này rơi vào khoảng từ 22-23h tối nay. Theo khuyến nghị, bạn nên theo dõi kỹ trong khoảng 24 giờ quanh thời gian cực đại dự đoán, vì các dòng bụi cũ hơn có thể góp phần làm tăng nhẹ mật độ sao băng nói chung, dù không đủ mạnh để tạo thành đợt bùng phát riêng biệt.

dem-nay-tran-mua-sao-bang-dau-tien-cua-thang-10-xuat-hien-muasaobang-1538968374-width665height449.jpg
(Ảnh minh họa từ Internet)

Ở thời điểm cực đại, bạn có thể nhìn thấy từ 150 đến 400 vệt sao băng mỗi giờ đưa Draconids trở thành một trong những đợt mưa sao băng ấn tượng nhất trong năm nay. Do đó, đừng bỏ lỡ màn trình diễn ánh sáng rực rỡ này

Hãy bắt đầu quan sát từ ngay sau hoàng hôn ở hướng Bắc, lúc này tâm điểm trong chòm sao Draco (Thiên Long) đang nằm cao khoảng 40 độ so với đường chân trời.

cover-fb.jpg
Linh Lê
Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS)
#mưa sao băng #Draconids #bầu trời đêm #mưa sao băng 8/10 #hiện tượng thiên văn

