Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời

SVO - Tôi có hẳn một bộ sưu tập những câu rất hài hước và cảm động được viết trên các… bia mộ. Bạn mới nghe có thể thấy hơi kỳ cục, nhưng tôi thấy việc để ý những điều được viết về một người mới qua đời cũng đem lại một số nhận thức thú vị.

Cứ cho là không phải tất cả các câu viết trên bia mộ đều gây ấn tượng mạnh. Ví dụ như trên tấm bia mộ của Lester Moore ở Nghĩa trang Boot Hill, bang Arizona:

“Nằm ở đây là Lester Moore

Bốn viên đạn từ cùng một khẩu súng

No Les (“không ít hơn”, viết đúng ra là “no less”, cố tình chơi chữ với cái tên “Lester”)

No Moore” (“không nhiều hơn”, viết đúng ra là “no more”, cố tình chơi chữ với họ “Moore”).

Hay có một tấm bia mộ ở Uniontown, bang Pennsylvania, thì được viết thế này:

“HERE LIES THE BODY OF JONATHAN BLAKE

STEPPED ON THE GAS

INSTEAD OF THE BRAKE”

(Nằm ở đây là Jonathan Blake. Đã đạp lên chân ga, thay vì chân phanh – cố tình viết chữ “brake” (phanh) cùng vần với họ “Blake” của thân chủ).

Nhằm cố gắng giải thích lý do mà một người qua đời, thì tấm bia mộ của Harry Edsel Smith ở Albany, bang New York, được viết:

“Đã ngước nhìn lên cái trục thang máy

Để xem cái buồng thang máy có đang lao xuống không

Và nó có đang lao xuống”.

Người dẫn chương trình trò chuyện nổi tiếng trên TV là Merv Griffin thậm chí còn tự viết trước câu để khắc trên bia mộ của mình rất hợp với thời công nghệ, thế này: “Tôi sẽ không quay lại ngay sau tin nhắn này đâu”.

Đôi khi những “từ ngữ cuối cùng” lại nói lên nhiều điều hơn là mức mà người đã qua đời có thể muốn tiết lộ. Ví dụ như những câu này:

“Nằm ở đây là một người đã chỉ sống cho bản thân mình

Và chẳng quan tâm đến điều gì

Ngoài việc kiếm thật nhiều tiền bạc

Giờ đây ông ta đang ở đâu hoặc đang thế nào

Chẳng ai biết và cũng chẳng ai quan tâm”.

Những câu viết sau cùng cho một người này thường “tóm tắt” lại một cuộc đời. Nếu chính xác, chúng có thể khiến người đọc hiểu được rằng đối với người đã mất đó thì điều gì là quan trọng nhất. Rằng người này có tận hưởng cuộc sống hay không? Rằng người đó có được mọi người quan tâm và yêu quý không? Rằng người đó có tạo nên sự khác biệt nào không? Rằng người đó có để lại “di sản” gì không?

Sau này, bạn muốn mình được nhớ tới như thế nào?

Người phụ trách chuyên mục trên báo - Nick Clooney – đã cho đăng một số câu văn bia từ những người vẫn còn sống, do chính họ tự viết. Một số câu rất hài hước, một số câu rất nghiêm túc. Một số người hy vọng rằng câu văn bia của họ sẽ thật đúng với cách mà họ có thể được nhớ tới. Có một câu mà tôi thấy rất hay, được viết bởi Charlie Mechem. Charlie là cựu giám đốc của Tập đoàn Truyền thông Taft. Ông mong muốn rằng trên bia mộ của mình sẽ được khắc dòng chữ: “Gửi Thượng Đế. Cảm ơn vì đã cho phép con đến thăm thế giới này. Con đã có một khoảng thời gian tuyệt vời”.

Đúng, không phải ngày nào cũng là một ngày tuyệt vời. Nhưng khi tôi nhìn ngược lại cuộc sống của mình, với cả những điều tốt và không tốt lắm, những điều khó khăn và vui vẻ và hào hứng và đáng sợ, thì tôi hẳn sẽ muốn có thể tóm tắt lại: Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Có gia đình và bạn bè, có cả những thất bại và cả những xui xẻo, nhưng cũng có rất nhiều niềm vui. Và qua tất cả, còn có những trách nhiệm quan trọng để làm. Khi mọi chuyện cuối cùng đã xong, thì tôi muốn có thể thật lòng nói rằng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.

Và để có thể làm được như vậy, tôi muốn đảm bảo rằng tôi trân trọng ngày hôm nay. Và tôi biết rằng nếu tôi có thể nhìn lại để thấy rằng hầu hết mọi ngày đều giá trị, và thường là rất thú vị, thì tôi biết rằng tôi sẽ còn trân trọng hơn nữa mỗi ngày mình được trao tặng. Và tôi có thể nói với tất cả sự chân thành: “Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời”.

Tôi không thể đòi hỏi gì nhiều hơn nữa.